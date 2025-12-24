Connect with us

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis

acum O oră

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia: Primăria Alba Iulia a anunțat programul de funcționare al Bazinului Olimpic în perioada sărbătorilor de iarnă.

Locația este închisă până în 4 ianuarie. Se redeschide luni, 5 ianuarie.

”Bazinul olimpic Alba Iulia este închis in perioada 24 decembrie – 4 ianuarie.Se va deschide luni 5 ianuarie 2026 la ora 7.00”, a anunțat primăria.

Vezi și PROGRAM magazine de Crăciun 2025: supermarketuri Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri

Program normal Bazinul olimpic - agrement:

  • Luni: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
  • Marți: 7.00-10.30 și 17.00-19.00
  • Miercuri: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
  • Joi: 7.00-10.30 și 17.00-19.00
  • Vineri: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
  • Sâmbătă: 7.00-16.00 și 18.00-21.00
  • Duminică: 7.00-21.00
