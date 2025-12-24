Eveniment
Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Program Bazinul Olimpic Alba Iulia: Primăria Alba Iulia a anunțat programul de funcționare al Bazinului Olimpic în perioada sărbătorilor de iarnă.
Locația este închisă până în 4 ianuarie. Se redeschide luni, 5 ianuarie.
”Bazinul olimpic Alba Iulia este închis in perioada 24 decembrie – 4 ianuarie.Se va deschide luni 5 ianuarie 2026 la ora 7.00”, a anunțat primăria.
Program normal Bazinul olimpic - agrement:
- Luni: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
- Marți: 7.00-10.30 și 17.00-19.00
- Miercuri: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
- Joi: 7.00-10.30 și 17.00-19.00
- Vineri: 7.00-10.30 și 17.00-20.00
- Sâmbătă: 7.00-16.00 și 18.00-21.00
- Duminică: 7.00-21.00
