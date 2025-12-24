Connect with us

Administrație

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea

Publicat

acum 47 de secunde

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Pentru realizarea lucrărilor, a fost demarată procedura de achiziție.

Este vizată strada Padiș din Micești. Rețeaua de canalizare va fi extinsă din strada Apuseni.

Valoarea lucrărilor este estimată la suma de 78.285 lei fără TVA.

Situația actuală și lucrări

Pe strada Padiș nu este rețea de canalizare menajera, iar proprietarii deversează apa uzată în fose septice.

Sunt prevăzute construcții anexă de tipul căminelor de vizitare. Rețelele de canalizare vor fi montate la adâncimea medie de 2 metri, pe un strat de nisip de cel puțin 15 cm.

Racordarea se face prin căminul de apă existent pe strada Apuseni.

Vor fi 9 cămine de canalizare realizate din beton, acoperite cu ramă și capac rabatabil din fontă. Dacă sunt exploatate corect, acestea ar trebui să reziste cel puțin 50 de ani.

După realizarea lucrărilor, constructorul va avea obligația să refacă zona afectată pentru a o aduce la starea inițială.

Termenul de execuție al lucrărilor este de patru luni, cel târziu 31 octombrie 2026. Durata de garanție de bună execuție a lucrărilor este de cel puțin 2 ani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 47 de secunde

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Evenimentacum 31 de minute

O falsă călugăriță a ajuns în arest la Alba Iulia, pentru înșelăciune. Câți bani i-a luat unei tinere ca să-i dezlege farmece
Actualitateacum 47 de minute

FOTO: Jandarmii din Alba, alături de comunitatea din Apuseni. Au dus pachete de sărbători pentru 20 de familii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 47 de secunde

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 6 ore

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 4 ore

Guvernul a actualizat regulile pentru prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene
Economieacum 12 ore

Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate. Guvernul a modificat Codul Fiscal după presiunile din agricultură
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 11 ore

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 5 ore

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 6 ore

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum O oră

Pastorala de Crăciun 2025 ÎPS Irineu, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia. Semnificația darurilor oferite de magi lui IIsus Hristos
Evenimentacum 2 ore

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 23 de ore

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum o zi

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Evenimentacum o zi

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 2 zile

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie