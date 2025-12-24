Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Pentru realizarea lucrărilor, a fost demarată procedura de achiziție.

Este vizată strada Padiș din Micești. Rețeaua de canalizare va fi extinsă din strada Apuseni.

Valoarea lucrărilor este estimată la suma de 78.285 lei fără TVA.

Situația actuală și lucrări

Pe strada Padiș nu este rețea de canalizare menajera, iar proprietarii deversează apa uzată în fose septice.

Sunt prevăzute construcții anexă de tipul căminelor de vizitare. Rețelele de canalizare vor fi montate la adâncimea medie de 2 metri, pe un strat de nisip de cel puțin 15 cm.

Racordarea se face prin căminul de apă existent pe strada Apuseni.

Vor fi 9 cămine de canalizare realizate din beton, acoperite cu ramă și capac rabatabil din fontă. Dacă sunt exploatate corect, acestea ar trebui să reziste cel puțin 50 de ani.

După realizarea lucrărilor, constructorul va avea obligația să refacă zona afectată pentru a o aduce la starea inițială.

Termenul de execuție al lucrărilor este de patru luni, cel târziu 31 octombrie 2026. Durata de garanție de bună execuție a lucrărilor este de cel puțin 2 ani.

