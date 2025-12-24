Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă

Echipa de fotbal CSM Unirea își reia antrenamentele și va susține primele meciuri din a doua parte a sezonului, din ianuarie 2026. Acum se află în vacanță. Clubul a anunțat și programul meciurilor de la începutul anului viitor.

”Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi la Stadionul Cetate din Alba Iulia. Chiar în Ajunul Crăciunului, un strat de zăpadă s-a așternut peste gazon, aducând liniștea vacanței de iarnă și imaginea unui stadion aflat în pauză… dar nu pentru mult timp.

Echipa se află în vacanță, însă gândurile sunt deja la reluarea pregătirilor pentru partea a doua a sezonului.

Reunirea lotului este programată pentru 12 ianuarie 2026, moment care va marca startul pregătirii de iarnă sub comanda noului antrenor principal, Dragoș Militaru”, au anunțat reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia.

Program antrenamente și meciuri

12 ianuarie - 2 februarie 2026: stagiu centralizat, cu antrenamente zilnice

Meciuri amicale:

24 ianuarie 2026, cu CSC Șelimbăr

31 ianuarie 2026, cu Corvinul Hunedoara

Locațiile și orele vor fi stabilite în funcție de condițiile climatice.

3-13 februarie 2026 - Cantonament în Turcia (Antalya)

Perioada va include antrenamente specifice pregătirii de iarnă și trei meciuri amicale, adversarii urmând a fi anunțați ulterior.

După revenirea din Antalya, echipa se va pregăti la Stadionul Cetate, unde sunt programate încă două meciuri amicale, în 21 februarie:

ora 11.00 - CSM Deva

ora 15.00 - Kids Brașov

Primul meci oficial din 2026 va avea loc sâmbătă, 28 februarie, acasă, contra CIL Blaj.

