Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară

A fost comunicat primul deces înregistrat în acest sezon în România, la un caz de îmbolnăvire cu gripă. Ministerul Sănătății atenționează că în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale.

Este răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

Cazul de deces a fost al unei paciente de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta avea și alte probleme medicale și nu era vaccinată anti-gripal. A fost confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Alertă epidemiologică

INSP a comunicat că, în săptămâna 15 – 21 decembrie au fost raportate 102.655 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii). Sunt cu 3,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) și cu 15,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (89.109).

Variația în plus față de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%, potrivit INSP, citat de Mediafax.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.696) și în județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, arată INSP.

Până la data de 21 decembrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

UPDATE: Creștere accelerată a cazurilor de gripă în Alba. Câte persoane sunt internate

DSP Alba a comunicat, miercuri, situația îmbolnăvirilor în județ.

Săptămâna 15 - 21 decembrie:

Gripa: 290 cazuri (în creștere semnificativă față de sptămâna anterioară cand au fost raportate 40 de cazuri), dintre care 24 cazuri internate.

Infecții acute căi respiratorii superioare: 3001 cazuri (cu 16,14% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.

Pneumonii: 330 cazuri (cu 3,77% mai multecazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 93 internate.

Recomandările Ministerului Sănătății

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.

Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.

Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.

