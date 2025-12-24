Connect with us

Eveniment

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară

Publicat

acum O oră

A fost comunicat primul deces înregistrat în acest sezon în România, la un caz de îmbolnăvire cu gripă. Ministerul Sănătății atenționează că în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale.

Este răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

Cazul de deces a fost al unei paciente de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta avea și alte probleme medicale și nu era vaccinată anti-gripal. A fost confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Alertă epidemiologică

INSP a comunicat că, în săptămâna 15 – 21 decembrie au fost raportate  102.655 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii). Sunt cu 3,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) și cu 15,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (89.109).

Variația în plus față de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%, potrivit INSP, citat de Mediafax.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.696) și în județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, arată INSP.

Până la data de 21 decembrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

UPDATE: Creștere accelerată a cazurilor de gripă în Alba. Câte persoane sunt internate

DSP Alba a comunicat, miercuri, situația îmbolnăvirilor în județ.

Săptămâna 15 - 21 decembrie:

  • Gripa: 290 cazuri (în creștere semnificativă față de sptămâna anterioară cand au fost raportate 40 de cazuri), dintre care 24 cazuri internate.
  • Infecții acute căi respiratorii superioare: 3001 cazuri (cu 16,14% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.
  • Pneumonii: 330 cazuri (cu 3,77% mai multecazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 93 internate.

Recomandările Ministerului Sănătății

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

  • Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.
  • Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.
  • Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.
  • Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.
  • Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.
  • Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.
  • Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

  • Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.
  • Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.
  • Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.
  • Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.
  • Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 3 minute

FOTO: Povestea unei familii din Alba care a adoptat cinci copii. Jandarmii le-au oferit cadouri, în ajunul Crăciunului
Evenimentacum 18 minute

VIDEO: Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Cele mai frumoase zece cântece care ne încălzesc sufletele
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 48 de minute

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Administrațieacum 6 ore

Program de sărbători la Primăria Alba Iulia - casierii și plăți online: încasări taxe și impozite, contracte, înregistrări decese
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate. Guvernul a modificat Codul Fiscal după presiunile din agricultură
Abrudacum 21 de ore

ANAF execută silit acțiunile companiei care a vrut aurul de la Roșia Montană. Câți bani trebuie să plătească Gabriel Resources
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 7 ore

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 48 de minute

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 2 ore

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Obiceiuri din ajunul Crăciunului, păstrate în Alba. ”Pițărăii” de la Limba, primii vestitori ai Nașterii Domnului
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 8 ore

Horoscop 24 decembrie: Ajunul Crăciunului aduce o energie cosmică impregnată de căldură, iubire și așteptare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 19 ore

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum o zi

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Evenimentacum o zi

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 2 zile

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie