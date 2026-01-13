17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii

Păltiniș Arena organizează în weekendul 17 - 18 ianuarie 2026, două competiții 4X Cross, dedicate pasionaților de schi, snowboard și mountain bike.

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena pregătește un weekend dedicat sporturilor de viteză și spectacolului pe zăpadă.

Ambele evenimente sunt deschise publicului, spectatorii având acces cu telescaunul pe bază cartelei de puncte, disponibilă la casierie.

Sâmbătă, 17 ianuarie: Ski & Snowboard 4X Cross

Potrivit organizatorilor, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, are loc Ski & Snowboard 4X Cross, unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri ale sezonului.

Formatul concursului

Concursul are un format eliminatoriu, cu patru concurenți simultan pe traseu, iar primii doi sportivi din fiecare manșă se vor califica mai departe până în finale.

Traseu

Traseul are o lungime de aproximativ 200 de metri și este construit la un nivel mediu-avansat.

Include start, cu poartă de patru persoane, amplasată pe o platformă înălțată, valuri simple și duble, kickere, step-up-uri și schimbări de pantă care testează controlul, viteza și capacitatea de reacție a concurenților.

Cine se poate înscrie?

Competiția este deschisă sportivilor cu vârsta minimă de 16 ani, atât la masculin, cât și la feminin, pentru schi și snowboard.

Calificările se desfășoară într-o manșă cronometrată individuală, iar în funcție de timpii obținuți se formează grupele pentru manșele eliminatorii.

Premii

Câștigătorii vor fi premiați cu produse de specialitate oferite de magazinele H2O, Flava Shop și FreeSport, iar participarea la concurs este gratuită, accesul la instalațiile de transport pe cablu fiind achitat separat.

Duminică, 18 ianuarie: MTB Winter 4X Cross

Concursul MTB Winter 4X Cross pentru pasionații de mountain-bike are loc duminică, 18 ianuarie, pe traseul de Cross.

Conceptul competiției și traseul

După manșa de calificare cronometrată, primii 16 sau 32 de concurenți (în funcție de numărul de concurenți înscriși) se duelează în manșe eliminatorii pe grupe de câte patru, din care primii doi avansează până în finale.

Traseul tehnic solicită toate abilitățile de coborâre, alunecare și sărit cu bicicleta. Astfel, traseul de MTB are aproximativ 200 de metri și este amenajat special pentru concurs, fiind strict delimitat.

Accesul cu bicicleta pe pârtiile complexului sau la instalațiile de transport pe cablu este interzis în afara manșelor oficiale de concurs.

Pentru siguranța participanților, este obligatoriu echipamentul complet de protecție, inclusiv cască full-face de downhill, protecție de coloană și ochelari tip goggles.

Taxa de participare este de 100 de lei și include accesul la telescaun pe durata competiției.

Foto: Păltiniș Arena

