Connect with us

Actualitate

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii

Publicat

acum 8 minute

Păltiniș Arena organizează în weekendul 17 - 18 ianuarie 2026, două competiții 4X Cross, dedicate pasionaților de schi, snowboard și mountain bike.

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena pregătește un weekend dedicat sporturilor de viteză și spectacolului pe zăpadă.

Ambele evenimente sunt deschise publicului, spectatorii având acces cu telescaunul pe bază cartelei de puncte, disponibilă la casierie.

Sâmbătă, 17 ianuarie: Ski & Snowboard 4X Cross

Potrivit organizatorilor, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, are loc Ski & Snowboard 4X Cross, unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri ale sezonului.

Formatul concursului

Concursul are un format eliminatoriu, cu patru concurenți simultan pe traseu, iar primii doi sportivi din fiecare manșă se vor califica mai departe până în finale.

Traseu

Traseul are o lungime de aproximativ 200 de metri și este construit la un nivel mediu-avansat.

Include start, cu poartă de patru persoane, amplasată pe o platformă înălțată, valuri simple și duble, kickere, step-up-uri și schimbări de pantă care testează controlul, viteza și capacitatea de reacție a concurenților.

Cine se poate înscrie?

Competiția este deschisă sportivilor cu vârsta minimă de 16 ani, atât la masculin, cât și la feminin, pentru schi și snowboard.

Calificările se desfășoară într-o manșă cronometrată individuală, iar în funcție de timpii obținuți se formează grupele pentru manșele eliminatorii.

Premii

Câștigătorii vor fi premiați cu produse de specialitate oferite de magazinele H2O, Flava Shop și FreeSport, iar participarea la concurs este gratuită, accesul la instalațiile de transport pe cablu fiind achitat separat.

Duminică, 18 ianuarie: MTB Winter 4X Cross

Concursul MTB Winter 4X Cross pentru pasionații de mountain-bike are loc duminică, 18 ianuarie, pe traseul de Cross.

Conceptul competiției și traseul

După manșa de calificare cronometrată, primii 16 sau 32 de concurenți (în funcție de numărul de concurenți înscriși) se duelează în manșe eliminatorii pe grupe de câte patru, din care primii doi avansează până în finale.

Traseul tehnic solicită toate abilitățile de coborâre, alunecare și sărit cu bicicleta. Astfel, traseul de MTB are aproximativ 200 de metri și este amenajat special pentru concurs, fiind strict delimitat.

Accesul cu bicicleta pe pârtiile complexului sau la instalațiile de transport pe cablu este interzis în afara manșelor oficiale de concurs.

Pentru siguranța participanților, este obligatoriu echipamentul complet de protecție, inclusiv cască full-face de downhill, protecție de coloană și ochelari tip goggles.

Taxa de participare este de 100 de lei și include accesul la telescaun pe durata competiției.

Foto: Păltiniș Arena

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 8 minute

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 49 de minute

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Cugiracum O oră

Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir. Angajații cer semnarea contractului colectiv de muncă. Revendicările
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 2 zile

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Economieacum 16 ore

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 8 minute

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 3 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 49 de minute

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Evenimentacum 4 ore

Ziua Culturii Naționale la Alba Iulia. ”Eminescu – Muzica unui dor”. Evenimente la Depozitul de ceramică veche
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 4 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie