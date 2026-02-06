Connect with us

Concubina lui Adrian Kreiner, REȚINUTĂ în dosarul mamei ucise de fiică, din Sibiu. Ce suspectează procurorii

concubina lui kreiner

O femeie a fost reținută vineri, pentru complicitate în dosarul mamei din Sibiu, ucise de propria fiică. Numele ei apare și în dosarul morții lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis în 2023.

Este vorba despre Adriana Viliginschi, chiar concubina lui Adrian Kreiner, scrie Turnul Sfatului.

Potrivit unui comunicat al procurorilor, complicitatea ei s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor.

Vezi detalii despre cazul femeii suspectate că și-a ucis mama cu sedative, aici.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele, în continuarea comunicatului de presă din data de 27 decembrie 2025, respectiv al faptei de omor calificat săvârșită în noaptea de 07/08.06.2024 de către două persoane de sex feminin:

În data de 06.02.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu va dispune reținerea unei persoane de sex feminin în vârstă de 40 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 188 alin 1, 189 alin. 1 lit. a) și b) C.pen.

Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane.

Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

