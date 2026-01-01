2026, Anul Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului român

Anul 2026 a fost instituit ca „Anul Constantin Brâncuși”, conform unei legi care a fost promulgată de președintele României, Nicușor Dan, la 24 iulie 2025. „Se instituie anul 2026 ca Anul Constantin Brâncuși, pentru aniversarea a 150 de ani de la nașterea artistului Constantin Brâncuși”, potrivit actului normativ.

O propunere legislativă privind instituirea în 2026 a Anului Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, a fost înregistrată la Senat, ca primă Cameră parlamentară sesizată, în martie 2025. La 14 mai 2025, plenul Senatului a adoptat această propunere legislativă, cu 120 de voturi „pentru” și o abținere, scrie Agerpres.

Inițiatorii demersului legislativ, un grup de parlamentari de la PSD, PNL și AUR, subliniază că acesta reprezintă „un act de omagiere a unei personalități emblematice a culturii românești universale”.

Potrivit proiectului, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări culturale, artistice sau educaționale dedicate celebrării vieții și operei lui Constantin Brâncuși. Aceste instituții pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor, în limita alocărilor bugetare aprobate.

„Având în vedere că în anul 2026 se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, considerăm oportună declararea acestui an drept „Anul Constantin Brâncuși”. Această inițiativă va oferi prilejul de a celebra și promova moștenirea culturală lăsată de marele sculptor, prin organizarea de manifestări culturale, expoziții, conferințe și alte evenimente dedicate vieții și operei sale. Instituirea anului 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși” nu este doar un act de recunoaștere a marelui sculptor, ci și o oportunitate de a valorifica moștenirea sa artistică și de a o transforma într-un instrument de dezvoltare culturală, educațională și economică. Este un moment pentru a ne reaminti că, prin artă și cultură, România poate continua să inspire și să influențeze lumea”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative, conform cdep.ro.

La 25 iunie 2025, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de lege, fiind înregistrate 275 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat la 24 iulie 2025 Decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2026 ca Anul Constantin Brâncuși, potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale.

Despre Constantin Brâncuși

„Constantin Brâncuși, născut la 19 februarie 1876, în Hobița, județul Gorj, este recunoscut drept unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea și un pionier al artei moderne. Opera sa a avut un impact profund asupra evoluției sculpturii contemporane, influențând artiști și mișcări artistice din întreaga lume. Unul dintre cei mai mari artiști la nivel internațional, Constantin Brâncuși reprezintă un simbol al creativității, inovației și spiritului românesc”, se amintește, de asemenea, în expunerea de motive a proiectului de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși”, potrivit cdep.ro.

Brâncuși a studiat la Școala de Arte și Meserii din Craiova între 1894 și 1898, continuându-și formarea la Universitatea Națională de Arte din București până în 1901. În 1904, a plecat la Paris, unde și-a stabilit atelierul și a creat majoritatea operelor sale reprezentative. Printre acestea se numără „Sărutul” (1907), „Muza adormită” (1909-1910), „Pasărea măiastră” (1910) și „Coloana fără sfârșit” (1938). Aceste lucrări reflectă o sinteză între tradiția artei populare românești și avangarda pariziană, evidențiind o abordare inovatoare a formelor și materialelor.

Coloana Infinitului, creaţie a sculptorului Constantin Brâncuşi, amplasată în Parcul Coloanei fără de Sfârşit, Târgu Jiu, 31 octombrie 2024.

„Brâncuși și-a consacrat viața căutării esenței formei pure, redefinind conceptele de sculptură și artă în secolul XX. Prin operele sale revoluționare, el a pus bazele unei noi înțelegeri a esteticii și a deschis căi noi pentru generațiile viitoare de artiști. Influența sa asupra artei moderne este incontestabilă, contribuind la redefinirea limbajului plastic și deschizând noi direcții în sculptură. In semn de recunoaștere a contribuției sale, Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei Române”, mai amintește sursa citată anterior.

Constantin Brâncuși a murit la 16 martie 1957, la Paris, fiind înmormântat în cimitirul Montparnasse din capitala Franței.

sursa: Agerpres

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News