Educație
Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Titularizare 2026: Ministerul Educației a pus la dispoziție modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă programată în 21 iulie. Candidații se pot înscrie la concurs în perioada 6-18 mai.
În situația în care înscrierea se realizează online, dosarele se înregistrează în perioada 6-11 mai 2026.
Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluţionarea contestaţiilor la aceste probe sunt programate în perioada 8-30 iunie. În 3 iulie vor fi afișate rezultatele la probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă.
Proba scrisă va fi în 21 iulie, iar primele rezultate vor fi comunicate în 28 iulie. Se vor putea depune contestații în 28 și 29 iulie. Rezultatele finale vor fi disponibile în 4 august.
Ședințele de repartizare a candidaților încep în 5-6 august.
Prin Titularizare, profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.
Vezi și Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Candidații care au cel puțin nota 5 la proba scrisă și inspecție au acces la posturi de suplinitori (pe perioadă determinată). AICI, calendarul complet.
Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă
Română – învățământ preșcolar - educatori - Titularizare 2026
Model Subiect educatori Titularizare 2026: Tit_096_Limba_romana_E_2026_var_model
Model Barem educatori Titularizare 2026: Tit_096_Limba_romana_E_2026_bar_model
Model Subiect educator-puericultor Titularizare 2026: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2026_var_model
Model Barem educator-puericultor Titularizare 2026: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2026_bar_model
Română – învățământ primar - învățători - Titularizare 2026
Model Subiect Română învățători Titularizare 2026: Tit_083_Limba_romana_I_2026_var_model
Model Barem Română învățători Titularizare 2026: Tit_083_Limba_romana_I_2026_bar_model
Limba și literatura română Titularizare 2026
Model Subiect Română Titularizare 2026: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2026_var_model
Model Barem Română Titularizare 2026: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2026_bar_model
Matematică Titularizare 2026
Model Subiect Matematică Titularizare 2026: Tit_109_Matematica_P_2026_var_model
Model Matematică Titularizare 2026: Tit_109_Matematica_P_2026_bar_model
Informatică Titularizare 2026
Subiect Informatică Titularizare 2026: Tit_050_Informatica_P_2026_var_model
Barem Informatică Titularizare 2026: Tit_050_Informatica_P_2026_bar_model
Limba Engleză Titularizare 2026
Model Subiect Engleză Titularizare 2026: Tit_060_Limba_engleza_P_2026_var_model
Model Barem Engleză Titularizare 2026: Tit_060_Limba_engleza_P_2026_bar_model
Limba Franceză Titularizare 2026
Model Subiect Franceză Titularizare 2026: Tit_061_Limba_franceza_P_2026_var_model
Model Barem Franceză Titularizare 2026: Tit_061_Limba_franceza_P_2026_bar_model
Geografie Titularizare 2026
Model Subiect Geografie Titularizare 2026: Tit_046_Geografie_P_2026_var_model
Model Barem Geografie Titularizare 2026: Tit_046_Geografie_P_2026_bar_model
Istorie Titularizare 2025
Model Subiect Istorie Titularizare 2026: Tit_054_Istorie_P_2026_var_model
model Barem Istorie Titularizare 2026: Tit_054_Istorie_P_2026_bar_model
Biologie Titularizare 2026
Model Subiect Biologie Titularizare 2026: Tit_009_Biologie_P_2026_var_model
Model Barem Biologie Titularizare 2026: Tit_009_Biologie_P_2026_bar_model
Chimie Titularizare 2026
Model Subiect Chimie Titularizare 2026: Tit_010_Chimie_P_2026_var_model
Model Barem Chimie Titularizare 2026: Tit_010_Chimie_P_2026_bar_model
Fizică Titularizare 2026
Model Subiect Fizică Titularizare 2026: Tit_045_Fizica_P_2026_var_model
Model Barem Fizică Titularizare 2026: Tit_045_Fizica_P_2026_bar_model
Educație Fizică și Sport Titularizare 2026
Model Subiect Educație Fizică și Sport Titularizare 2026: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2026_var_model
Model Barem Educație Fizică și Sport Titularizare 2026: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2026_bar_model
Sociologie Titularizare 2026
Model Subiect Sociologie Titularizare 2026: Tit_135_Sociologie_P_2026_var_model
Model Barem Sociologie Titularizare 2026: Tit_135_Sociologie_P_2026_bar_model
Filosofie Titularizare 2026
Model Subiect Filosofie Titularizare 2026: Tit_044_Filosofie_P_2026_var_model
Model Barem Filosofie Titularizare 2026: Tit_044_Filosofie_P_2026_bar_model
Pedagogie Titularizare 2026
Model Subiect Pedagogie Titularizare 2026: Tit_113_Pedagogie_P_2026_var_model
Model Barem Pedagogie Titularizare 2026: Tit_113_Pedagogie_P_2026_bar_model
TITULARIZARE 2025 - SUBIECTE și BAREME de la proba scrisă din 15 iulie 2025
Română – învățământ preșcolar - educatori - Titularizare 2025
Subiect educatori Titularizare 2025: Tit_096_Limba_romana_E_2025_var_03
Barem educatori Titularizare 2025: Tit_096_Limba_romana_E_2025_bar_03
Subiect educator-puericultor Titularizare 2025: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_var_03_LRO
Barem educator-puericultor Titularizare 2025: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_bar_03_LRO
Română – învățământ primar - învățători - Titularizare 2025
Subiect Română învățători Titularizare 2025: Tit_083_Limba_romana_I_2025_var_03_LRO
Barem Română învățători Titularizare 2025: Tit_083_Limba_romana_I_2025_bar_03_LRO
Limba și literatura română Titularizare 2025
Subiect Română Titularizare 2025: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_var_03_LRO
Barem Română Titularizare 2025: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_bar_03_LRO
Matematică Titularizare 2025
Subiect Matematică Titularizare 2025: Tit_109_Matematica_P_2025_var_03_LRO
Barem Matematică Titularizare 2025: Tit_109_Matematica_P_2025_bar_03_LRO
Informatică Titularizare 2025
Subiect Informatică Titularizare 2025: Tit_050_Informatica_P_2025_var_03_LRO
Barem Informatică Titularizare 2025: Tit_050_Informatica_P_2025_bar_03_LRO
Limba Engleză Titularizare 2025
Subiect Engleză Titularizare 2025: Tit_060_Limba_engleza_P_2025_var_03_LRO
Barem Engleză Titularizare 2025: Tit_060_Limba_engleza_P_2025_bar_03_LRO
Limba Franceză Titularizare 2025
Subiect Franceză Titularizare 2025: Tit_061_Limba_franceza_P_2025_var_03_LRO
Barem Franceză Titularizare 2025: Tit_061_Limba_franceza_P_2025_bar_03_LRO
Geografie Titularizare 2025
Subiect Geografie Titularizare 2025: Tit_046_Geografie_P_2025_var_03_LRO
Barem Geografie Titularizare 2025: Tit_046_Geografie_P_2025_bar_03_LRO
Istorie Titularizare 2025
Subiect Istorie Titularizare 2025: Tit_054_Istorie_P_2025_var_03_LRO
Barem Istorie Titularizare 2025: Tit_054_Istorie_P_2025_bar_03_LRO
Biologie Titularizare 2025
Subiect Biologie Titularizare 2025: Tit_009_Biologie_P_2025_var_03_LRO
Barem Biologie Titularizare 2025: Tit_009_Biologie_P_2025_bar_03_LRO
Chimie Titularizare 2025
Subiect Chimie Titularizare 2025: Tit_010_Chimie_P_2025_var_03_LRO
Barem Chimie Titularizare 2025: Tit_010_Chimie_P_2025_bar_03_LRO
Fizică Titularizare 2025
Subiect Fizică Titularizare 2025: Tit_045_Fizica_P_2025_var_03_LRO
Barem Fizică Titularizare 2025: Tit_045_Fizica_P_2025_bar_03_LRO
Educație Fizică și Sport Titularizare 2025
Subiect Educație Fizică și Sport Titularizare 2025: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_var_03_LRO
Barem Educație Fizică și Sport Titularizare 2025: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_bar_03_LRO
Sociologie Titularizare 2025
Subiect Sociologie Titularizare 2025: Tit_135_Sociologie_P_2025_var_03_LRO
Barem Sociologie Titularizare 2025: Tit_135_Sociologie_P_2025_bar_03_LRO
Filosofie Titularizare 2025
Subiect Filosofie Titularizare 2025: Tit_044_Filosofie_P_2025_var_03_LRO
Barem Filosofie Titularizare 2025: Tit_044_Filosofie_P_2025_bar_03_LRO
Pedagogie Titularizare 2025
Subiect Pedagogie Titularizare 2025: Tit_113_Pedagogie_P_2025_var_03_LRO
Barem Pedagogie Titularizare 2025: Tit_113_Pedagogie_P_2025_bar_03_LRO
Modele de subiecte la Titularizare 2025
Vezi modelele de subiecte și baremele pentru fiecare disciplină:
Subiecte și bareme Titularizare Agricultură. Horticultură
- Tit_001_Agricultura_horticultura_P_2025_bar_model
- Tit_001_Agricultura_horticultura_P_2025_var_model
- Tit_002_Agricultura_horticultura_M_2025_bar_model
- Tit_002_Agricultura_horticultura_M_2025_var_model
Subiecte și bareme Titularizare Alimentație Publică. Arhitectură. Arte vizuale, Asistență medicală
- Tit_003_Alim_publica_P_2025_bar_model
- Tit_003_Alim_publica_P_2025_var_model
- Tit_004_Alim_publica_M_2025_bar_model
- Tit_004_Alim_publica_M_2025_var_model
- Tit_005_Arta_teatrala_P_2025_bar_model
- Tit_005_Arta_teatrala_P_2025_var_model
- Tit_006_Arhitectura_P_2025_bar_model
- Tit_006_Arhitectura_P_2025_var_model
- Tit_007_Arte_vizuale_P_2025_bar_model
- Tit_007_Arte_vizuale_P_2025_var_model
- Tit_008_Asist_med_gen_M_2025_bar_model
- Tit_008_Asist_med_gen_M_2025_var_model
- Tit_009_Biologie_P_2025_bar_model
- Tit_009_Biologie_P_2025_var_model
Subiecte și bareme Titularizare Chimie. Comerț. Confecții
- Tit_010_Chimie_P_2025_bar_model
- Tit_010_Chimie_P_2025_var_model
- Tit_011_Chimie_industriala_P_2025_bar_model
- Tit_011_Chimie_industriala_P_2025_var_model
- Tit_012_Chimie_industriala_M_2025_bar_model
- Tit_012_Chimie_industriala_M_2025_var_model
- Tit_013_Comert_P_2025_bar_model
- Tit_013_Comert_P_2025_var_model
- Tit_014_Comert_M_2025_bar_model
- Tit_014_Comert_M_2025_var_model
- Tit_016_Confectii_piele_M_2025_bar_model
- Tit_016_Confectii_piele_M_2025_var_model
- Tit_017_Confectii_textile_P_2025_bar_model
- Tit_017_Confectii_textile_P_2025_var_model
- Tit_018_Confectii_textile_M_2025_bar_model
- Tit_018_Confectii_textile_M_2025_var_model
- Tit_019_Consil_psiho_P_2025_bar_model
- Tit_019_Consil_psiho_P_2025_var_model
Subiecte și bareme Titularizare Construcții, Ed Socială, Economie, Ed Fizică
- Tit_020_Constructii_P_2025_bar_model
- Tit_020_Constructii_P_2025_var_model
- Tit_021_Constructii_M_2025_bar_model
- Tit_021_Constructii_M_2025_var_model
- Tit_022_Coregrafie_P_2025_bar_model
- Tit_022_Coregrafie_P_2025_var_model
- Tit_023_Ed_sociala_P_2025_bar_model
- Tit_023_Ed_sociala_P_2025_var_model
- Tit_025_Economic_adm_posta_P_2025_bar_model
- Tit_025_Economic_adm_posta_P_2025_var_model
- Tit_026_Economie_ed_antrep_P_2025_bar_model
- Tit_026_Economie_ed_antrep_P_2025_var_model
- Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_bar_model
- Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_var_model
- Tit_028_Ed_fizica_si_sport_A_2025_bar_model
- Tit_028_Ed_fizica_si_sport_A_2025_var_model
- Tit_029_Educatie_muzicala_P_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Ed. Muzicală. Ed Tehnologică, Educator Puericultor
- Tit_029_Educatie_muzicala_P_2025_var_model
- Tit_030_Educatie_muzicala_specializata_P_2025_bar_model
- Tit_030_Educatie_muzicala_specializata_P_2025_var_model
- Tit_031_Ed_tehnologica_P_2025_bar_model
- Tit_031_Ed_tehnologica_P_2025_var_model
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_MA_2025_bar_model_LMA
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_MA_2025_var_model_LMA
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_bar_model_LRO
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_var_model_LRO
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_RR_2025_bar_model_LRR
- Tit_032_Educator_Puericultor_E_RR_2025_var_model_LRR
- Tit_033_Electronica_automatiz_M_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Electronică, Estetică / igienă. Farmacie
- Tit_033_Electronica_automatiz_M_2025_var_model
- Tit_034_Electronica_automatiz_telecom_P_2025_bar_model
- Tit_034_Electronica_automatiz_telecom_P_2025_var_model
- Tit_035_Electrotehnica_electromec_P_2025_bar_model
- Tit_035_Electrotehnica_electromec_P_2025_var_model
- Tit_036_Electrotehnica_electromec_M_2025_bar_model
- Tit_036_Electrotehnica_electromec_M_2025_var_model
- Tit_038_Estetica_igiena_P_2025_bar_model
- Tit_038_Estetica_igiena_P_2025_var_model
- Tit_039_Estetica_igiena_M_2025_bar_model
- Tit_039_Estetica_igiena_M_2025_var_model
- Tit_040_Farmacie_P_2025_bar_model
- Tit_040_Farmacie_P_2025_var_model
- Tit_041_Farmacie_M_2025_bar_model
- Tit_041_Farmacie_M_2025_var_model
- Tit_044_Filosofie_P_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Filosofie, Geografie, Ind Alimentară, Informatică
- Tit_044_Filosofie_P_2025_var_model
- Tit_045_Fizica_P_2025_bar_model
- Tit_045_Fizica_P_2025_var_model
- Tit_046_Geografie_P_2025_bar_model
- Tit_046_Geografie_P_2025_var_model
- Tit_048_Ind_alim_P_2025_bar_model
- Tit_048_Ind_alim_P_2025_var_model
- Tit_049_Ind_alim_M_2025_bar_model
- Tit_049_Ind_alim_M_2025_var_model
- Tit_050_Informatica_P_2025_bar_model
- Tit_050_Informatica_P_2025_var_model
- Tit_051_Instal_constructii_P_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Instalații, Istorie, Limbi străine, Limba română
- Tit_051_Instal_constructii_P_2025_var_model
- Tit_052_Instal_constructii_M_2025_bar_model
- Tit_052_Instal_constructii_M_2025_var_model
- Tit_053_Istoria_si_traditiile_minoritatii_maghiare_P_2025_bar_model
- Tit_053_Istoria_si_traditiile_minoritatii_maghiare_P_2025_var_model
- Tit_054_Istorie_P_2025_bar_model
- Tit_054_Istorie_P_2025_var_model
- Tit_055_Kinetoterapie_P_2025_bar_model
- Tit_055_Kinetoterapie_P_2025_var_model
- Tit_060_Limba_engleza_P_2025_bar_model
- Tit_060_Limba_engleza_P_2025_var_model
- Tit_061_Limba_franceza_P_2025_bar_model
- Tit_061_Limba_franceza_P_2025_var_model
- Tit_062_Limba_germana_P_2025_bar_model
- Tit_062_Limba_germana_P_2025_var_model
- Tit_063_Limba_germana_materna_P_2025_bar_model
- Tit_063_Limba_germana_materna_P_2025_var_model
- Tit_064_Limba_elina_P_2025_bar_model
- Tit_064_Limba_elina_P_2025_var_model
- Tit_065_Limba_italiana_P_2025_bar_model
- Tit_065_Limba_italiana_P_2025_var_model
- Tit_068_Limba_latina_P_2025_bar_model
- Tit_068_Limba_latina_P_2025_var_model
- Tit_069_Limba_maghiara_materna_P_2025_bar_model
- Tit_069_Limba_maghiara_materna_P_2025_var_model
- Tit_070_Limba_literatura_neogreaca_P_2025_bar_model
- Tit_070_Limba_literatura_neogreaca_P_2025_var_model
- Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_bar_model
- Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_var_model
- Tit_075_Limba_rromani_materna_P_2025_bar_model
- Tit_075_Limba_rromani_materna_P_2025_var_model
- Tit_076_Limba_rusa_moderna_P_2025_bar_model
- Tit_076_Limba_rusa_moderna_P_2025_var_model
- Tit_077_Limba_rusa_materna_P_2025_bar_model
- Tit_077_Limba_rusa_materna_P_2025_var_model
- Tit_080_Limba_spaniola_P_2025_bar_model
- Tit_080_Limba_spaniola_P_2025_var_model
- Tit_081_Limba_turca_materna_P_2025_bar_model
- Tit_081_Limba_turca_materna_P_2025_var_model
- Tit_082_Limba_ucraineana_materna_P_2025_bar_model
- Tit_082_Limba_ucraineana_materna_P_2025_var_model
- Tit_083_Limba_romana_I_2025_bar_model
- Tit_083_Limba_romana_I_2025_var_model
- Tit_087_Limba_germana_materna_I_2025_bar_model
- Tit_087_Limba_germana_materna_I_2025_var_model
- Tit_089_Limba_maghiara_materna_I_2025_bar_model
- Tit_089_Limba_maghiara_materna_I_2025_var_model
- Tit_091_Limba_rromani_materna_I_2025_bar_model
- Tit_091_Limba_rromani_materna_I_2025_var_model
- Tit_092_Limba_sarba_materna_I_2025_bar_model
- Tit_092_Limba_sarba_materna_I_2025_var_model
- Tit_095_Limba_ucraineana_materna_I_2025_bar_model
- Tit_095_Limba_ucraineana_materna_I_2025_var_model
- Tit_096_Limba_romana_E_2025_bar_model
- Tit_096_Limba_romana_E_2025_var_model
- Tit_100_Limba_germana_materna_E_2025_bar_model
- Tit_100_Limba_germana_materna_E_2025_var_model
- Tit_102_Limba_maghiara_materna_E_2025_bar_model
- Tit_102_Limba_maghiara_materna_E_2025_var_model
- Tit_105_Limba_sarba_materna_E_2025_bar_model
- Tit_105_Limba_sarba_materna_E_2025_var_model
Subiecte și bareme Titularizare Matematică, Mecanică, Medicină, Pedagogie, Prelucrarea lemnului
- Tit_109_Matematica_P_2025_bar_model
- Tit_109_Matematica_P_2025_var_model
- Tit_110_Mecanica_P_2025_bar_model
- Tit_110_Mecanica_P_2025_var_model
- Tit_111_Mecanica_M_2025_bar_model
- Tit_111_Mecanica_M_2025_var_model
- Tit_112_Medicina_gen_P_2025_bar_model
- Tit_112_Medicina_gen_P_2025_var_model
- Tit_113_Pedagogie_P_2025_bar_model
- Tit_113_Pedagogie_P_2025_var_model
- Tit_115_Posta_M_2025_bar_model
- Tit_115_Posta_M_2025_var_model
- Tit_116_Prelucr_lemn_P_2025_bar_model
- Tit_116_Prelucr_lemn_P_2025_var_model
- Tit_117_Prelucr_lemn_M_2025_bar_model
- Tit_117_Prelucr_lemn_M_2025_var_model
- Tit_118_Profesori_docum_P_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Documentariști, Protecția mediului, Psihopedagogie, Religie
- Tit_118_Profesori_docum_P_2025_var_model
- Tit_119_Protectia_mediului_P_2025_bar_model
- Tit_119_Protectia_mediului_P_2025_var_model
- Tit_120_Psihologie_P_2025_bar_model
- Tit_120_Psihologie_P_2025_var_model
- Tit_121_Psihoped_speciala_P_2025_bar_model
- Tit_121_Psihoped_speciala_P_2025_var_model
- Tit_123_Religie_baptista_P_2025_bar_model
- Tit_123_Religie_baptista_P_2025_var_model
- Tit_125_Religie_greco_catolica_P_2025_bar_model
- Tit_125_Religie_greco_catolica_P_2025_var_model
- Tit_126_Religie_ortodoxa_P_2025_bar_model
- Tit_126_Religie_ortodoxa_P_2025_var_model_LRO
- Tit_126_Religie_ortodoxa_P_2025_var_model_LUA
- Tit_128_Religie_penticostala_P_2025_bar_model
- Tit_128_Religie_penticostala_P_2025_var_model
- Tit_129_Religie_reformata_P_2025_bar_model
- Tit_129_Religie_reformata_P_2025_var_model_LMA
- Tit_129_Religie_reformata_P_2025_var_model_LRO
- Tit_130_Religie_romano_catolica_P_2025_bar_model
- Tit_130_Religie_romano_catolica_P_2025_var_model
- Tit_131_Religie_romano_catolica_magh_P_2025_bar_model
- Tit_131_Religie_romano_catolica_magh_P_2025_var_model
- Tit_132_Religie_unitariana_P_2025_bar_model
- Tit_132_Religie_unitariana_P_2025_var_model_LMA
- Tit_132_Religie_unitariana_P_2025_var_model_LRO
- Tit_133_Silvicultura_P_2025_bar_model
Subiecte și bareme Titularizare Silvicultiră, Sociologie, Tehnici cinema, Tehnici poligrafice, Terapie Educațională
- Tit_133_Silvicultura_P_2025_var_model
- Tit_134_Silvicultura_M_2025_bar_model
- Tit_134_Silvicultura_M_2025_var_model
- Tit_135_Sociologie_P_2025_bar_model
- Tit_135_Sociologie_P_2025_var_model
- Tit_136_Tehnici_cinema_TV_P_2025_bar_model
- Tit_136_Tehnici_cinema_TV_P_2025_var_model
- Tit_137_Tehnici_cinema_TV_M_2025_bar_model
- Tit_137_Tehnici_cinema_TV_M_2025_var_model
- Tit_139_Tehnici_Poligrafice_M_2025_bar_model
- Tit_139_Tehnici_Poligrafice_M_2025_var_model
- Tit_141_Terapie_educat_E_I_2025_bar_model
- Tit_141_Terapie_educat_E_I_2025_var_model
- Tit_142_Transporturi_M_2025_bar_model
- Tit_142_Transporturi_M_2025_var_model
Subiecte și bareme Titularizare Transporturi, Turism, Zootehnie
- Tit_143_Transporturi_aeronautice_P_2025_bar_model
- Tit_143_Transporturi_aeronautice_P_2025_var_model
- Tit_145_Transporturi_navale_P_2025_bar_model
- Tit_145_Transporturi_navale_P_2025_var_model
- Tit_146_Transporturi_rutiere_P_2025_bar_model
- Tit_146_Transporturi_rutiere_P_2025_var_model
- Tit_147_Turism_M_2025_bar_model
- Tit_147_Turism_M_2025_var_model
- Tit_148_Turism_servicii_P_2025_bar_model
- Tit_148_Turism_servicii_P_2025_var_model
- Tit_149_Veterinar_P_2025_bar_model
- Tit_149_Veterinar_P_2025_var_model
- Tit_150_Zootehnie_P_2025_bar_model
- Tit_150_Zootehnie_P_2025_var_model
- Tit_151_Zootehnist_vet_M_2025_bar_model
- Tit_151_Zootehnist_vet_M_2025_var_model
