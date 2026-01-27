Connect with us

Educație

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului

Publicat

acum O oră

Titularizare 2026: Ministerul Educației a pus la dispoziție modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă programată în 21 iulie. Candidații se pot înscrie la concurs în perioada 6-18 mai. 

În situația în care înscrierea se realizează online, dosarele se înregistrează în perioada 6-11 mai 2026.

Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluţionarea contestaţiilor la aceste probe sunt programate în perioada 8-30 iunie. În 3 iulie vor fi afișate rezultatele la probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă.

Proba scrisă va fi în 21 iulie, iar primele rezultate vor fi comunicate în 28 iulie. Se vor putea depune contestații în 28 și 29 iulie. Rezultatele finale vor fi disponibile în 4 august.

Ședințele de repartizare a candidaților încep în 5-6 august.

Prin Titularizare, profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Vezi și Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă

Candidații care au cel puțin nota 5 la proba scrisă și inspecție au acces la posturi de suplinitori (pe perioadă determinată). AICI, calendarul complet.

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă

Română – învățământ preșcolar - educatori - Titularizare 2026

Model Subiect educatori Titularizare 2026: Tit_096_Limba_romana_E_2026_var_model

Model Barem educatori Titularizare 2026: Tit_096_Limba_romana_E_2026_bar_model

Model Subiect educator-puericultor Titularizare 2026: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2026_var_model

Model Barem educator-puericultor Titularizare 2026: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2026_bar_model

Română – învățământ primar - învățători - Titularizare 2026

Model Subiect Română învățători Titularizare 2026: Tit_083_Limba_romana_I_2026_var_model

Model Barem Română învățători Titularizare 2026: Tit_083_Limba_romana_I_2026_bar_model

Limba și literatura română Titularizare 2026

Model Subiect Română Titularizare 2026: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2026_var_model

Model Barem Română Titularizare 2026: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2026_bar_model

Matematică Titularizare 2026

Model Subiect Matematică Titularizare 2026: Tit_109_Matematica_P_2026_var_model

Model Matematică Titularizare 2026: Tit_109_Matematica_P_2026_bar_model

Informatică Titularizare 2026

Subiect Informatică Titularizare 2026: Tit_050_Informatica_P_2026_var_model

Barem Informatică Titularizare 2026: Tit_050_Informatica_P_2026_bar_model

Limba Engleză Titularizare 2026

Model Subiect Engleză Titularizare 2026: Tit_060_Limba_engleza_P_2026_var_model

Model Barem Engleză Titularizare 2026: Tit_060_Limba_engleza_P_2026_bar_model

Limba Franceză Titularizare 2026

Model Subiect Franceză Titularizare 2026: Tit_061_Limba_franceza_P_2026_var_model

Model Barem Franceză Titularizare 2026: Tit_061_Limba_franceza_P_2026_bar_model

Geografie Titularizare 2026

Model Subiect Geografie Titularizare 2026: Tit_046_Geografie_P_2026_var_model

Model Barem Geografie Titularizare 2026: Tit_046_Geografie_P_2026_bar_model

Istorie Titularizare 2025

Model Subiect Istorie Titularizare 2026: Tit_054_Istorie_P_2026_var_model

model Barem Istorie Titularizare 2026: Tit_054_Istorie_P_2026_bar_model

Biologie Titularizare 2026

Model Subiect Biologie Titularizare 2026: Tit_009_Biologie_P_2026_var_model

Model Barem Biologie Titularizare 2026: Tit_009_Biologie_P_2026_bar_model

Chimie Titularizare 2026

Model Subiect Chimie Titularizare 2026: Tit_010_Chimie_P_2026_var_model

Model Barem Chimie Titularizare 2026: Tit_010_Chimie_P_2026_bar_model

Fizică Titularizare 2026

Model Subiect Fizică Titularizare 2026: Tit_045_Fizica_P_2026_var_model

Model Barem Fizică Titularizare 2026: Tit_045_Fizica_P_2026_bar_model

Educație Fizică și Sport Titularizare 2026

Model Subiect Educație Fizică și Sport Titularizare 2026: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2026_var_model

Model Barem Educație Fizică și Sport Titularizare 2026: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2026_bar_model

Sociologie Titularizare 2026

Model Subiect Sociologie Titularizare 2026: Tit_135_Sociologie_P_2026_var_model

Model Barem Sociologie Titularizare 2026: Tit_135_Sociologie_P_2026_bar_model

Filosofie Titularizare 2026

Model Subiect Filosofie Titularizare 2026: Tit_044_Filosofie_P_2026_var_model

Model Barem Filosofie Titularizare 2026: Tit_044_Filosofie_P_2026_bar_model

Pedagogie Titularizare 2026

Model Subiect Pedagogie Titularizare 2026: Tit_113_Pedagogie_P_2026_var_model

Model Barem Pedagogie Titularizare 2026: Tit_113_Pedagogie_P_2026_bar_model

TITULARIZARE 2025 - SUBIECTE și BAREME de la proba scrisă din 15 iulie 2025

Română – învățământ preșcolar - educatori - Titularizare 2025

Subiect educatori Titularizare 2025: Tit_096_Limba_romana_E_2025_var_03

Barem educatori Titularizare 2025: Tit_096_Limba_romana_E_2025_bar_03

Subiect educator-puericultor Titularizare 2025: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_var_03_LRO

Barem educator-puericultor Titularizare 2025: Tit_032_Educator_Puericultor_E_RO_2025_bar_03_LRO

Română – învățământ primar - învățători - Titularizare 2025

Subiect Română învățători Titularizare 2025: Tit_083_Limba_romana_I_2025_var_03_LRO

Barem Română învățători Titularizare 2025: Tit_083_Limba_romana_I_2025_bar_03_LRO

Limba și literatura română Titularizare 2025

Subiect Română Titularizare 2025: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_var_03_LRO

Barem Română Titularizare 2025: Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2025_bar_03_LRO

Matematică Titularizare 2025

Subiect Matematică Titularizare 2025: Tit_109_Matematica_P_2025_var_03_LRO

Barem Matematică Titularizare 2025: Tit_109_Matematica_P_2025_bar_03_LRO

Informatică Titularizare 2025

Subiect Informatică Titularizare 2025: Tit_050_Informatica_P_2025_var_03_LRO

Barem Informatică Titularizare 2025: Tit_050_Informatica_P_2025_bar_03_LRO

Limba Engleză Titularizare 2025

Subiect Engleză Titularizare 2025: Tit_060_Limba_engleza_P_2025_var_03_LRO

Barem Engleză Titularizare 2025: Tit_060_Limba_engleza_P_2025_bar_03_LRO

Limba Franceză Titularizare 2025

Subiect Franceză Titularizare 2025: Tit_061_Limba_franceza_P_2025_var_03_LRO

Barem Franceză Titularizare 2025: Tit_061_Limba_franceza_P_2025_bar_03_LRO

Geografie Titularizare 2025

Subiect Geografie Titularizare 2025: Tit_046_Geografie_P_2025_var_03_LRO

Barem Geografie Titularizare 2025: Tit_046_Geografie_P_2025_bar_03_LRO

Istorie Titularizare 2025

Subiect Istorie Titularizare 2025: Tit_054_Istorie_P_2025_var_03_LRO

Barem Istorie Titularizare 2025: Tit_054_Istorie_P_2025_bar_03_LRO

Biologie Titularizare 2025

Subiect Biologie Titularizare 2025: Tit_009_Biologie_P_2025_var_03_LRO

Barem Biologie Titularizare 2025: Tit_009_Biologie_P_2025_bar_03_LRO

Chimie Titularizare 2025

Subiect Chimie Titularizare 2025: Tit_010_Chimie_P_2025_var_03_LRO

Barem Chimie Titularizare 2025: Tit_010_Chimie_P_2025_bar_03_LRO

Fizică Titularizare 2025

Subiect Fizică Titularizare 2025: Tit_045_Fizica_P_2025_var_03_LRO

Barem Fizică Titularizare 2025: Tit_045_Fizica_P_2025_bar_03_LRO

Educație Fizică și Sport Titularizare 2025

Subiect Educație Fizică și Sport Titularizare 2025: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_var_03_LRO

Barem Educație Fizică și Sport Titularizare 2025: Tit_027_Ed_fizica_si_sport_P_2025_bar_03_LRO

Sociologie Titularizare 2025

Subiect Sociologie Titularizare 2025: Tit_135_Sociologie_P_2025_var_03_LRO

Barem Sociologie Titularizare 2025: Tit_135_Sociologie_P_2025_bar_03_LRO

Filosofie Titularizare 2025

Subiect Filosofie Titularizare 2025: Tit_044_Filosofie_P_2025_var_03_LRO

Barem Filosofie Titularizare 2025: Tit_044_Filosofie_P_2025_bar_03_LRO

Pedagogie Titularizare 2025

Subiect Pedagogie Titularizare 2025: Tit_113_Pedagogie_P_2025_var_03_LRO

Barem Pedagogie Titularizare 2025: Tit_113_Pedagogie_P_2025_bar_03_LRO

Modele de subiecte la Titularizare 2025

Vezi modelele de subiecte și baremele pentru fiecare disciplină:

Subiecte și bareme Titularizare Agricultură. Horticultură

Subiecte și bareme Titularizare Alimentație Publică. Arhitectură. Arte vizuale, Asistență medicală

Subiecte și bareme Titularizare Chimie. Comerț. Confecții

Subiecte și bareme Titularizare Construcții, Ed Socială, Economie, Ed Fizică

Subiecte și bareme Titularizare Ed. Muzicală. Ed Tehnologică, Educator Puericultor

Subiecte și bareme Titularizare Electronică, Estetică / igienă. Farmacie

Subiecte și bareme Titularizare Filosofie, Geografie, Ind Alimentară, Informatică

Subiecte și bareme Titularizare Instalații, Istorie, Limbi străine, Limba română

Subiecte și bareme Titularizare Matematică, Mecanică, Medicină, Pedagogie, Prelucrarea lemnului

Subiecte și bareme Titularizare Documentariști, Protecția mediului, Psihopedagogie, Religie

Subiecte și bareme Titularizare Silvicultiră, Sociologie, Tehnici cinema, Tehnici poligrafice, Terapie Educațională

Subiecte și bareme Titularizare Transporturi, Turism, Zootehnie

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 minute

Călătorii cu abonamente pe trenurile CFR Călători pot rezerva locul direct din aplicația mobilă. Precizările companiei
Educațieacum O oră

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Evenimentacum 2 ore

FOTO UPDATE: Accident deosebit de grav pe DN6 în Timiș. 7 persoane au murit după impact între un microbuz, o cisternă și un TIR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 8 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 22 de ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 4 ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 23 de ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum o zi

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 5 ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 6 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 19 ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie