Un nou pas pentru asfaltarea drumului ce leagă Oașa de Poarta Raiului, la Șureanu. A fost solicitată emiterea acordului de mediu

acum 1 minut

Un nou pas pentru asfaltarea drumului ce leagă Oașa de Poarta Raiului, la Șureanu. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat luni, 26 ianuarie, depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum forestier Oașa - Poarta Raiului”, titular Primăria Șugag. 

Potrivit documentației publicată pe site-ul Direcției Județene de Mediu Alba, drumul forestier Oașa - Poarta Raiului traversează o zonă montană cu o valoare deosebită din punct de vedere ecologic, turistic și economic. În forma sa actuală, acest drum prezintă deficiențe semnificative de infrastructură, fiind caracterizat de:

  • Stare tehnică precară, cu segmente erodate, gropi, rigole colmatate sau inexistente;
  • Lipsa elementelor de siguranță rutieră, precum parapeți, semnalizare corespunzătoare și acostamente consolidate;
  • Accesibilitate limitată în sezonul rece sau în condiții de vreme nefavorabilă;
  • Efecte negative asupra mediului, din cauza eroziunii solului, spălării materialului pietros în albiile râurilor și impactului asupra florei și faunei locale.

În acest context, modernizarea drumului este esențială pentru îmbunătățirea accesului în zonă pentru administrația silvică, serviciile de urgență, localnici, turiști și investitori, creșterea siguranței participanților la trafic și reducerea presiunii asupra mediului înconjurător, prin soluții constructive sustenabile.

S-a optat astfel pentru un drum forestier principal, deoarece conform explicatiilor din tema de proiectare, acesta intersectează drumul național DN 67C Transalpina și face legătura cu zona turistică de interes național Domeniul Schiabil Șureanu, iar pe timpul sezonului de ski traficul este intens și datorită stării sale acesta prezintă ambuteiaje și pierderi de timp în trafic.

Suprafața totală modernizată va fi de aproximativ 124.000 mp (lungime totală de 15.429 m) si include lucrări de îmbunătățire a structurii rutiere prin realizarea unui sistem rutier suplu, scurgerea controlată a apelor către emisarii principali, podețe și un pod peste râul Prigoana și consolidări de lucrări.

Prin tema de proiectare se doreste realizarea unui drum forestier cu o bandă de circulație de 4 m și două acostamente cu lățimea de 0,5 m fiecare, rezultând o platformă de 5 m. Acesta va fi încadrat ca și drum forestier principal.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor s-a proiectat în funcție de profilul longitudinal și configurația zonei.

Pentru scurgerea apelor pluviale s-au proiectat rigole triunghiulare din beton, șanțuri trapezoidale din beton și șanțuri ranfort.

De asemenea s-au prevăzut 72 de podețe tubulare, prefabricate și un pod peste râul Prigoana pentru preluarea apelor din șanțuri și eliminarea acestora spre emisarii principali / văi / pâraie / râuri, etc.

Consolidări

Pentru consolidarea taluzurilor/ terasamentelor drumului s-au proiectat diferite elemente pentru sprijininrea acestora.

Este vorba despre ziduri din beton, fundații adâncite de parapet de tip L, etc.

Toate intersecțiile vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel încât accesul la și de la acesta în drum să se facă cu ușurință.

Drumurile laterale se vor asfalta pe lungimi variabile si vor avea acelasi sistem rutier ca și partea carosabilă a drumului forestier proiectat. Pentru a asigura scurgerea apelor în lungul drumului forestier se vor realiza podețe tubulare.

Siguranța circulației

Se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform prevederilor în vigoare și cu aprobarea prealabilă a Poliției Rutiere și a departamentului de Siguranța circulației.

