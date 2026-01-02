2026 va fi anul fondurilor europene pentru România. Ministrul de Finanțe, optimist

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat într-o postare pe contul său de Facebook că ”2026 va fi anul fondurilor europene pentru România”.

El consideră că investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală.

„Investiţiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 şi investiţii consistente în infrastructură, energie, sănătate, educaţie şi dezvoltare locală.

2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România.

Stabilizarea fiscal-bugetară va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri", consideră ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a încheiat anul trecut cu rezultate solide, „care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism".

Nazare a precizat că, până în ultima zi a anului 2025, Trezoreria a susţinut investiţiile publice, prin plăţi în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene.

