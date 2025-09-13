Connect with us

Blaj

21 septembrie: Bogățiile Toamnei 2025, în Blaj. Expoziție cu vânzare de produse agroalimentare, spectacol folcloric. Program

Publicat

acum 22 de secunde

Duminică, 21 septembrie, se desfășoară a 25-a ediție a evenimentului „Bogățiile Toamnei”, în Blaj. Activitățile încep de la ora 10.00, în Piața Mare Agroalimentară din Blaj.

Va fi expoziție cu vânzare de produse agroalimentare, iar producătorii agricoli vor fi premiați.

”Vă așteptăm la unul dintre cele mai frumoase evenimente ale toamnei, unde tradiția, muzica și produsele locale se împletesc într-o adevărată sărbătoare a comunității”, transmit reprezentanții Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Evenimentul va fi completat cu spectacolul folcloric extraordinar susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba – dirijor Alexandru Pal, alături de:

  • Alina Pinca, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Alexandra Băcilă
  • Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj
  • Daria Costea, Anda Truță, Ansamblul de dansuri ,,Valea Târnavelor” din Blaj – coregraf Mihai Gogîță
  • Clasa de Suflători Palatul Cultural Blaj – instructor Rareș Bogdan Crișan.

Organizatori: Primăria municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

