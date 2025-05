22 mai, Ziua Europeană Împotriva Obezității: Un semnal de alarmă pentru sănătatea publică

22 mai, Ziua Europeană Împotriva Obezității este un prilej important pentru conștientizarea riscurilor asociate acestei afecțiuni și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Obezitatea este una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din Europa, afectând milioane de persoane de toate vârstele.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că proporția adulților supraponderali sau obezi este în creștere constantă, iar obezitatea infantilă a atins cote alarmante.

România nu face excepție, cu o prevalență crescută a excesului ponderal în rândul copiilor și adolescenților.

Inițiată în 2010 de European Association for the Study of Obesity (EASO), Ziua Europeană Împotriva Obezității își propune să:

informeze publicul despre impactul obezității asupra sănătății și calității vieții;

promoveze prevenția prin alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și educație pentru sănătate;

încurajeze autoritățile și comunitățile să adopte politici publice de susținere a unui stil de viață sănătos.

Obezitatea nu este doar o chestiune estetică, ci o afecțiune cronică, asociată cu riscuri majore de sănătate: boli cardiovasculare, diabet de tip 2, hipertensiune arterială, anumite tipuri de cancer, tulburări respiratorii și articulare.

De asemenea, are un impact semnificativ asupra stimei de sine și sănătății mintale.

Factorii care contribuie la obezitate sunt multipli: sedentarismul, alimentația hipercalorică, stresul, lipsa somnului, moștenirea genetică, dar și accesul limitat la informații și la servicii de sănătate preventivă.

Ce putem face?

În centrul oricărei strategii de prevenire și combatere a obezității se află educația. Copiii trebuie învățați de mici să adopte obiceiuri alimentare sănătoase, să limiteze consumul de alimente procesate și zahăr și să facă mișcare zilnic.

Adulții au responsabilitatea de a fi modele și de a sprijini alegeri sănătoase în familie, școală și comunitate.

Ziua Europeană Împotriva Obezității nu este doar un moment de reflecție, ci și un apel la acțiune. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi – prin alegerile de zi cu zi, prin implicarea comunității și prin politici publice care sprijină sănătatea.

Pentru că un stil de viață sănătos nu este un lux, ci un drept și o responsabilitate.

