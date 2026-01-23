Connect with us

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână este o invitație la reflecție asupra unei forme de exprimare care a modelat civilizații, a păstrat memoria colectivă și a dat formă gândurilor înainte ca ecranele să devină dominante.

Într-o lume în care comunicarea se desfășoară tot mai rapid și mai impersonal, scrisul de mână rămâne un act intim, profund uman.

Scrisul de mână nu este doar un mijloc de a transmite informații, ci o extensie a personalității. Fiecare literă, fiecare spațiere și fiecare imperfecțiune poartă amprenta celui care scrie.

De aceea, manuscrisele vechi, scrisorile sau jurnalele au o valoare emoțională pe care textele digitale nu o pot reproduce. Ele spun o poveste nu doar prin cuvinte, ci și prin formă.

Din perspectivă educațională și cognitivă, scrisul de mână joacă un rol esențial. Studiile arată că actul de a scrie de mână stimulează memoria, atenția și capacitatea de învățare, mai ales în rândul copiilor.

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână - coordonare între mână și gândire

Spre deosebire de tastare, scrisul manual implică o coordonare complexă între gândire și mișcare, ajutând la fixarea informațiilor și la dezvoltarea creativității.

Ziua Scrisului de Mână aduce în prim-plan și o dimensiune culturală importantă. Documentele fundamentale ale istoriei, operele literare clasice, corespondența marilor personalități sau notele de jurnal care au supraviețuit secolelor sunt toate rodul scrisului de mână.

Ele reprezintă punți între generații și dovezi ale evoluției limbajului și gândirii umane.

În contextul actual, dominat de tehnologie, scrisul de mână capătă și o valoare simbolică: aceea de rezistență la uniformizare.

Alegerea de a scrie de mână o scrisoare, o felicitare sau chiar o listă este un gest de încetinire a ritmului, de reconectare cu sine și cu ceilalți. Este o formă de autenticitate într-o lume standardizată.

Ziua Scrisului de Mână nu cere renunțarea la tehnologie, ci redescoperirea echilibrului. Scrisul manual și cel digital pot coexista, fiecare cu rolul său.

Însă a uita complet scrisul de mână ar însemna a pierde o parte din identitatea noastră culturală și emoțională.

Prin urmare, această zi este un prilej de a lua stiloul sau creionul în mână și de a scrie, poate, câteva rânduri pentru cineva drag sau pentru noi înșine.

Pentru că, dincolo de utilitate, scrisul de mână rămâne o formă de memorie vie și un gest care ne leagă de esența umană a comunicării.

Beneficiile scrisului de mână

Stimularea cognitivă: Scrierea manuală activează zone ale creierului asociate cu învățarea, memoria și creativitatea.

Îmbunătățirea concentrării: Procesul de scriere manuală presupune o implicare activă și sporește atenția.

Exprimarea emoțională: Oferă o modalitate autentică și personală de a-ți exprima gândurile și sentimentele.

Ce este caligrafia?

Caligrafia este o ramură sofisticată a scrisului de mână, iar această zi oferă o platformă pentru a sărbători atât funcționalitatea, cât și frumusețea scrisului manual.

Cele două sunt profund interconectate, susținându-se reciproc în păstrarea și promovarea scrisului ca formă de expresie personală și artistică.

