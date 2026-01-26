Eveniment
26-30 ianuarie: Trageri și distrugeri cu material exploziv în Poligonul Micești. Atenționări pentru locuitorii din Alba Iulia
Primăria Alba Iulia anunță că, în perioada 26-30 ianuarie, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești.
Accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.
Program trageri și distrugeri cu material exploziv Poligon Micești
Marți, 27 ianuarie 2026:
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 8.00 - 10:00
Miercuri, 28 ianuarie 2026:
- execută distrugeri U.M.01585 Petrești între orele 8.00 – 10.00
- execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00
Joi, 29 ianuarie 2026
- execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00.
Vineri, 30 ianuarie 2026
- execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00
- execută trageri I.P.J./S.A.S. Alba/M.A.I.între orele 10.00 – 13.00.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.