26-30 ianuarie: Trageri și distrugeri cu material exploziv în Poligonul Micești. Atenționări pentru locuitorii din Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Primăria Alba Iulia anunță că, în perioada 26-30 ianuarie, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești.

Accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.

Program trageri și distrugeri cu material exploziv Poligon Micești

Marți, 27 ianuarie 2026:

  • execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 8.00 - 10:00

Miercuri, 28 ianuarie 2026:

  • execută distrugeri U.M.01585 Petrești între orele 8.00 – 10.00
  • execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00

Joi, 29 ianuarie 2026

  • execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00.

Vineri, 30 ianuarie 2026

  • execută distrugeri/trageri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10.00 – 18.00
  • execută trageri I.P.J./S.A.S. Alba/M.A.I.între orele 10.00 – 13.00.
