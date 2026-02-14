Proprietarul Carolina Mall din Alba Iulia a scos la vânzare șase parcuri de retail din România. Care este motivul tranzacției

Grupul sud-african MAS Real Estate, care deține printre altele și Carolina Mall din Alba Iulia, a scos la vânzare șase parcuri de retail din România, evaluate la peste 300 de milioane de euro, scrie Profit.ro.

Grupul sud-african își schimbă astfel strategia pe piața locală și începe să renunțe la activele mai mici, concentrându-se pe proiecte comerciale de mari dimensiuni.

La începutul anului 2025, MAS a vândut șapte strip malluri (centre comerciale în aer liber) din România către grupul britanic M Core la un preț de peste 50 de milioane de euro. Tranzacția a inclus proiecte din Sebeș, Focșani, Slobozia, Râmnicu Sărat, Târgu Secuiesc, Făgăraș și Gheorgheni, cu o suprafață totală de aproximativ 27.000 mp.

Centrul comercial în aer liber de la Sebeș, județul Alba are o suprafață de 3.200 de metri pătrați și a fost achiziționat de MAS de la PKM Developments în 2019, alături de alte șase centre comerciale în aer liber și două centre comerciale mai mari, pentru suma de 109,1 milioane de euro.

Potrivit surselor Profit.ro, investitorul sud-african a scos acum la vânzare următoarele parcuri de retail:

Prahova Value Centre - Ploiești (25.000 mp)

Zalău Value Centre - Zalău (19.300 mp)

Roman Value Centre - Roman (18.800 mp + 3.400 mp)

Baia Mare Value Centre - Baia Mare (21.400 mp + 4.300 mp)

Sepsi Value Centre - Sfântu Gheorghe (16.900 mp)

Bârlad Value Centre - Bârlad (16.400 mp)

Acestea au o suprafață închiriabilă totală de 125.500 de metri pătrați și sunt evaluate la peste 310 milioane de euro.

Decizia de vânzare face parte dintr-o schimbare mai amplă de strategie. Compania și-a asumat public o reorientare a portofoliului către proiecte de dimensiuni mai mari. MAS vrea să își concentreze investițiile pe malluri închise și centre regionale cu potențial ridicat de creștere și să „recicleze capitalul alocat parcurilor de retail mai mici”.

Ce afaceri deține MAS Real Estate în România

În România, MAS rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din retailul comercial.

Compania păstrează în portofoliu active majore precum Militari Shopping Center din București, DN1 Value Centre din Balotești, Carolina Mall din Alba Iulia, Dâmbovița Mall din Târgoviște, Atrium Mall din Arad și, alături de Prime Kapital, a dezvoltat proiecte mari precum Argeș Mall din Pitești și Mall Moldova din Iași.

Carolina Mall din Alba Iulia a fost deschis în anul 2023, printr-o investiție de circa 74,5 milioane de euro, fiind dezvoltat de MAS Real Estate, în parteneriat cu Prime Kapital. În 2025, MAS a devenit unic acționar, după ce a cumpărat portofoliul deținut de partenerul său.

Mall-ul din Alba Iulia are o suprafață de peste 29.000 de metri pătrați și conține, în prezent, 140 de spații comerciale.

sursa: profit.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News