Connect with us

Eveniment

Proprietarul Carolina Mall din Alba Iulia a scos la vânzare șase parcuri de retail din România. Care este motivul tranzacției

Publicat

acum O oră

Grupul sud-african MAS Real Estate, care deține printre altele și Carolina Mall din Alba Iulia, a scos la vânzare șase parcuri de retail din România, evaluate la peste 300 de milioane de euro, scrie Profit.ro

Grupul sud-african își schimbă astfel strategia pe piața locală și începe să renunțe la activele mai mici, concentrându-se pe proiecte comerciale de mari dimensiuni.

La începutul anului 2025, MAS a vândut șapte strip malluri (centre comerciale în aer liber) din România către grupul britanic M Core la un preț de peste 50 de milioane de euro. Tranzacția a inclus proiecte din Sebeș, Focșani, Slobozia, Râmnicu Sărat, Târgu Secuiesc, Făgăraș și Gheorgheni, cu o suprafață totală de aproximativ 27.000 mp.

Centrul comercial în aer liber de la Sebeș, județul Alba are o suprafață de 3.200 de metri pătrați și a fost achiziționat de MAS de la PKM Developments în 2019, alături de alte șase centre comerciale în aer liber și două centre comerciale mai mari, pentru suma de 109,1 milioane de euro.

Potrivit surselor Profit.ro, investitorul sud-african a scos acum la vânzare următoarele parcuri de retail:

  • Prahova Value Centre - Ploiești (25.000 mp)
  • Zalău Value Centre - Zalău (19.300 mp)
  • Roman Value Centre - Roman (18.800 mp + 3.400 mp)
  • Baia Mare Value Centre - Baia Mare (21.400 mp + 4.300 mp)
  • Sepsi Value Centre - Sfântu Gheorghe (16.900 mp)
  • Bârlad Value Centre - Bârlad (16.400 mp)

Acestea au o suprafață închiriabilă totală de 125.500 de metri pătrați și sunt evaluate la peste 310 milioane de euro.

Decizia de vânzare face parte dintr-o schimbare mai amplă de strategie. Compania și-a asumat public o reorientare a portofoliului către proiecte de dimensiuni mai mari. MAS vrea să își concentreze investițiile pe malluri închise și centre regionale cu potențial ridicat de creștere și să „recicleze capitalul alocat parcurilor de retail mai mici”.

Ce afaceri deține MAS Real Estate în România

În România, MAS rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din retailul comercial.

Compania păstrează în portofoliu active majore precum Militari Shopping Center din București, DN1 Value Centre din Balotești, Carolina Mall din Alba Iulia, Dâmbovița Mall din Târgoviște, Atrium Mall din Arad și, alături de Prime Kapital, a dezvoltat proiecte mari precum Argeș Mall din Pitești și Mall Moldova din Iași.

Carolina Mall din Alba Iulia a fost deschis în anul 2023, printr-o investiție de circa 74,5 milioane de euro, fiind dezvoltat de MAS Real Estate, în parteneriat cu Prime Kapital. În 2025, MAS a devenit unic acționar, după ce a cumpărat portofoliul deținut de partenerul său.

Mall-ul din Alba Iulia are o suprafață de peste 29.000 de metri pătrați și conține, în prezent, 140 de spații comerciale.

sursa: profit.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 18 minute

FOTO: ACCIDENT rutier pe breteaua de intrare pe Autostrada A10, la Aiud. Impact între două mașini
Evenimentacum 30 de minute

28 februarie-1 martie: Concursul de robotică Regionala Centru FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia. 26 de echipe de elevi, la start
Evenimentacum O oră

Proprietarul Carolina Mall din Alba Iulia a scos la vânzare șase parcuri de retail din România. Care este motivul tranzacției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 19 ore

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum o zi

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Economieacum o zi

Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 4 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Evenimentacum o zi

Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din toamnă, din Liga Națiunilor. PROGRAMUL meciurilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 15 ore

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Actualitateacum 2 zile

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 3 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Ce spune ministrul Sănătății despre reducerea veniturilor personalului medical cu 10%. Situația din spitale
Evenimentacum 22 de ore

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum o zi

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 2 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie