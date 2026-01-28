28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale

Ziua Europeană a Protecției Datelor este celebrată miercuri, 28 ianuarie, de toate statele membre ale Consiliului Europei.

Sărbătorirea Zilei Europene a Protecției Datelor marchează împlinirea a 45 de ani de la adoptarea Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, în anul 1981 de către Consiliul Europei, la Strasbourg.

A fost prima lege internaţională obligatorie din punct de vedere juridic în domeniul protecţiei datelor.

Celebrarea Zilei Protecţiei Datelor a fost decisă în 2006, de Consiliul Europei, potrivit Agerpres.

Cum îți protejezi datele în online

Internetul poate ascunde numeroase riscuri, de la tentative de fraudă și furt de date, până la monitorizarea comportamentului online sau interacțiuni cu roboți conversaționali.

De aceea, informarea și adoptarea unor măsuri de bază sunt esențiale pentru siguranța și protejarea vieții private în mediul digital, potrivit onetrust.com.

Modalități prin care îți poți proteja confidențialitatea online:

Limitează ce distribui pe rețelele sociale : Cu cât faci publice mai puține informații personale, cu atât îți protejezi mai bine viața privată. Folosește setările de confidențialitate ale platformelor și ale browserului.

: Cu cât faci publice mai puține informații personale, cu atât îți protejezi mai bine viața privată. Folosește setările de confidențialitate ale platformelor și ale browserului. Evită linkurile și atașamentele suspecte : Nu deschide mesaje sau fișiere primite de la expeditori necunoscuți. Atacurile de tip phishing sunt tot mai frecvente și mai greu de depistat.

: Nu deschide mesaje sau fișiere primite de la expeditori necunoscuți. Atacurile de tip phishing sunt tot mai frecvente și mai greu de depistat. Informează-te despre drepturile tale privind datele personale: Ai dreptul să știi ce informații dețin companiile despre tine și, în anumite situații, să ceri ștergerea acestora.

Ai dreptul să știi ce informații dețin companiile despre tine și, în anumite situații, să ceri ștergerea acestora. Controlează colectarea datelor prin setările browserului: Activează opțiunile care limitează urmărirea online și utilizarea datelor tale, folosind semnale universale de preferință.

