Studiu: Un utilizator din șapte a căzut victima unei fraude online, în 2025. Rețelele sociale, canal principal al înșelătoriilor

O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online, în 2025, iar rețelele de socializare au depășit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor și ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni.

Conform cercetării Bitdefender, în timp ce 14% dintre respondenți au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni, alți 4% nu pot spune cu certitudine dacă au fost sau nu afectați.

În același timp, înșelătoriile bazate pe inteligență artificială (AI) reprezintă principala temere a oamenilor, iar 37% dintre cei chestionați se declară îngrijorați de deepfake-uri și înșelătorii sofisticate.

Raportul relevă, totodată, că rețelele de socializare au devenit principalul canal prin care se transmit înșelătoriile online (34%), peste e-mail (28%), apeluri telefonice (25%) și mesaje text (24%).

De asemenea, persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani sunt de peste două ori mai expuse la înșelătorii pe social media (43%), comparativ cu cei peste 55 de ani (20%).

Potrivit sursei citate, peste o treime (37%) dintre respondenți au afirmat că își notează parolele pe hârtie sau în documente nesecurizate, iar 32% folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi.

Datele centralizate în cercetare evidențiază faptul că aproape jumătate (48%) acceptă toate cookie-urile fără a le citi, din dorința de a accesa rapid conținutul, în timp ce în aceeași pondere nu folosesc soluții de securitate pe telefon, deși peste jumătate efectuează tranzacții online pe mobil.

Studiul Bitdefender a fost realizat în colaborare cu Censuswide, companie internațională de cercetare de piață, pe un eșantion de 7.000 de utilizatori cu vârste între 16 și peste 55 de ani, în perioada iunie - septembrie 2025, în Australia, Franța, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și SUA.

