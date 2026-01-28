VIDEO: Când ar putea fi dată în folosință prima parcare supraetajată din Alba Iulia. Se mai execută unele lucrări asupra clădirii

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, ”Parcarea Arnsberg” este aproape gata. Construcția începută în urmă cu mai bine de doi ani, pe locul fostului bloc ”Turturica” este aproape finalizată.

Totuși aceasta nu va fi dată prea curând în funcțiune. Mai exact primăria mai trebuie să efectueze câteva lucrări asupra clădirii, dar poate face acest lucru, doar după votarea bugetului local pentru anul 2026.

Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al primăriei, a declarat pentru alba24.ro că mai trebuie realizate câteva lucrări din partea constructorului, dar și racorduri și barnșamente. Pentru aceste lucrări există caiete de sarcină, dar lucrările nu pot fi achiziționate până nu nu va fi votat bugetul local.

Când ar putea fi dată în folosință parcarea

Buta a mai declarat că cel mai probabil parcarea va fi dată în folosință undeva în luna aprilie a anului 2026.

Parkingul Arnsberg are în total 145 de locuri de parcare din care 6 sunt special amenajate pentru persoane cu handicap și 8 locuri destinate încărcării electrice, se arată în documentația primăriei.

Locurile sunt repartizate astfel: 127 locuri în interior și 18 locuri în exterior.

În interior, la parter sunt 29 locuri, la etaj I 32 locuri, la etaj II 32 locuri și la terasă 34 de locuri.

Din totalul de 145 de locuri de parcare, 99 locuri vor fi destinate vizitatorilor. Zonele în care sunt situate parcările destinate vizitatorilor sunt:

4 locuri de parcare în exteriorul parkingului sunt special amenajate pentru persoane cu handicap

la parter, 27 de locuri, din care 2 locuri sunt destinate încărcării electrice și 25 de locuri sunt pentru alte categorii de vizitatori

la etajul I, 32 de locuri, din care: 30 de locuri sunt pentru vizitatori și 2 locuri sunt destinate încărcării electrice

la etajul II sunt 2 locuri destinate încărcării electrice

pe terasă, 34 de locuri, din care: 32 de locuri sunt pentru vizitatori și 2 locuri sunt destinate încărcării electrice.

Totodată, la parter, sub rampa de acces, se află 5 locuri destinate parcării bicicletelor.

Pentru administrarea locurilor de parcare destinate riveranilor din parking vor fi încheiate abonamente anuale.

Pentru vizitatori, inclusiv locurile de parcare pentru încărcare electrică, va fi aplicat regimul de plată orară, fără a fi valabil nici un alt tip de abonament.

Locurile de parcare pentru biciclete se vor folosi gratuit, în limita disponibilității acestora, fără posibiltatea de a rezerva un loc sau de a instala echipamente de blocare.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Tarif pentru riverani

Din cele 46 de locuri de parcare de reședință, pentru locurile exterioare (14 locuri) se aplică taxa anuală de (Regulamentul de organizare și funcționare al părcărilor de reședință aprobat prin HCL 412/2021 cu modificările și completările ulterioare):

183 lei inclusiv TVA pentru persoane fizice

366 lei pentru persoane juridice

la care se adaugă taxa de teren. Taxele se pot modifica prin hotărâri a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Pentru cele 30 de locuri de parcare de reședință din interiorul parkingului (situate la etajul II), se stabilește taxă anuală în cuantum de:

360 lei pe an pentru persoane fizice

720 lei pentru persoane juridice

inclusiv TVA, la care se adaugă taxa de teren, taxe care se pot modifica prin hotărâri a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Cele 2 locuri destinate persoanelor încadrate în grad de handicap se folosesc gratuit în baza abonamentului emis de Serviciul Contracte Patrimoniu.

Cele 46 de locuri de parcare de reședință se atribuie conform HCL 412/2021 cu modificările și completările ulterioare în baza cererilor și a listei de așteptare.

Acces și abonament parcare reședință

Accesul/Ieșirea în/din incinta parkingului este asigurat controlat prin citirea numărului de înmatriculare de camerele LPR/ANPR, după achitarea abonamentului de parcare pentru parcările de reședință.

Abonamentul de parcare de reședință poate fi utilizat doar pentru locul de parcare pentru care a fost emis. În cazul nerespectării acestei prevederi, constatată de către polițiștii locali, se va proceda la blocarea accesului și rezilierea unilaterală a abonamentului, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat, precum și sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Reguli și tarif vizitatori

Din cele 99 locuri de parcare destinate vizitatorilor, 4 locuri de parcare (în exterior) sunt destinate persoanelor cu handicap. Acestea pot fi folosite gratuit de către persoane încadrate în grad de handicap cu obligativitatea afișării la bordul autovehiculului a legitimației cadru emise de Direcția de Asistență Socială.

Pentru restul de 95 de locuri de parcare, din care 8 sunt alocate pentru realizarea de încărcări electrice, se aplică regulamentul Parcărilor publice cu plată orară aprobat prin HCL 235/2019 cu modificările și completările ulterioare, cu excepția tarifelor orare și a programului de funcționare care sunt conforme Anexei 2 la prezentul Regulament.

Pentru autovehiculele care folosesc locurile de parcare pentru încarcare electrică se va achita atât taxa de parcare corespunzătoare pentru perioada de staționare cât și contravaloarea încărcării dacă este cazul.

Accesul/Ieșirea în/din incinta parkingului este asigurat controlat prin citirea numărului de înmatriculare de camerele LPR/ANPR sau a biletului de acces, după plata corespunzătoare pentru perioada de staționare la automatul de plată.

