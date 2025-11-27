29 noiembrie – 1 Decembrie: Salon de carte, la sediul Consiliului Județean Alba. De Ziua Națională, cartea devine sărbătoare

La Alba Iulia, în inima țării, cartea, lectura, poezia spusă și cântată își dau întâlnire cu publicul pentru a celebra împreună Ziua Națională a României.

Pe parcursul a trei zile, 29 și 30 noiembrie și 1 Decembrie, albaiulienii și turiștii sunt invitați la un impresionant Salon de carte care le oferă ocazia să participe la prezentări și lansări de carte și publicații, să se întâlnească cu autorii și editorii, să petreacă un timp frumos în compania cărților și să ia parte la momente artistice și spectacole – lectură cu totul speciale.

Prezente în cadrul Salonului de carte vor fi noutățile editoriale apărute prin intermediul Programului Susținerea și promovarea culturii scrise, inițiat și derulat de Consiliul județean Alba precum și alte volume ale unor autori uniți prin creația lor de județul Alba.

„Vă așteptăm la Alba Iulia să trăim împreună bucuria Zilei Naționale, inspirați de carte, istorie și artă — cele care ne unesc și ne îmbogățesc sufletele”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News