30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox. Tradiții și superstiții

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă la data de 30 ianuarie.

În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este trecută cu cruce roșie și se sărbătoreşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii.

Fiecare dintre cei trei sfinți este prăznuit și separat:

Sfântul Vasile cel Mare pe 1 ianuarie,

Sfântul Grigorie Teologul pe 25 ianuarie,

Sfântul Ioan Gură de Aur pe 13 noiembrie și 27 ianuarie.

Sfinții Trei Ierarhi. Cine au fost

Sfinții Trei Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea și s-au remarcat prin lupta împotriva ereziilor vremii.

La sfârșitul secolului al XI-lea, în timpul domniei împăratului Alexie Comnenul, a apărut o dispută între credincioși legată de importanța fiecăruia dintre cei trei ierarhi în viața Bisericii.

Pentru a pune capăt acestei dezbinări, Sfinții Trei Ierarhi i s-au arătat împreună episcopului Ioan al Evhaitelor și au transmis că sunt una în credință, fără rivalități între ei, cerând ca prăznuirea lor să fie unită într-o singură zi, potrivit crestinortodox.ro.

Aceștia au fost mari predicatori şi scriitori bisericeşti, lăsând în urma lor un număr mare de cărţi de învăţătură, alcătuind diverse cântări şi rugăciuni.

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur au lăsat şi Liturghiile care le poartă numele.

Despre Sfântul Ioan Gură de Aur se arată că a întrecut pe toţi filosofii în cuvinte şi mai ales în iscusinţa, înlesnirea şi frumuseţea vorbirii.

Acesta a trăit 63 de ani, fiind ierarh al Bisericii lui Hristos şase ani. S-a săvârşit în Comane, surghiunit de împărăteasa Eudoxia.

Sfântul Vasile cel Mare a studiat mult în domeniile ştiinţelor şi filosofiei. A ocupat scaunul arhiepiscopal al mitropoliei Cezareei Capadociei, la vârsta de 37 de ani. A păstorit Biserica opt ani.

Sfântul Vasile a întemeiat, lângă Cezareea, diferite aşezăminte pentru alinarea suferinţelor celor bolnavi şi nevoiaşi: spitale, azile, ospătării, şcoli şi altele.

Sfântul Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu sau Teologul a păstorit Biserica Constantinopolului vreme de 12 ani şi a trăit 80 de ani.

Sfinții Trei Ierarhi. Ce simbolizează

Sfântul Vasile cel Mare reprezintă simbolul energiei şi al acţiunii puse în slujba oamenilor.

Sfântul Grigore reprezintă simbolul ştiinţei teologice şi al contemplării înalte, fiind primul dintre părinţii bisericeşti care a folosit termenul de teologie.

Sfântul Ioan Gură de Aur reprezintă simbolul zelului apostolic prin cuvânt şi faptă, pentru orientarea oamenilor spre învăţătura lui Iisus.

Din 1936, Sfinții Trei Ierarhi sunt considerați Ocrotitorii învățământului teologic.

Tradiții și superstiții

Tradiții religioase

credincioșii participă la Sfânta Liturghie, iar în biserici sunt pomeniți Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur;

ziua este considerată una a învățăturii și a înțelepciunii, Sfinții Trei Ierarhi fiind ocrotitori ai școlilor teologice și ai profesorilor;

elevii și studenții merg la biserică pentru a se ruga pentru spor la învățătură.

Tradiții populare

nu se lucrează la câmp sau în gospodărie, pentru a păstra liniștea și pacea în familie;

tradiția spune că este bine să fie evitate certurile și vorbele grele, Sfinții Trei Ierarhi fiind considerați apărători ai armoniei și unității;

în unele regiuni, se împart colaci sau mâncare de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Superstiții

se crede că certurile din această zi pot aduce neînțelegeri pe tot parcursul anului;

nu este recomandat să fie începute conflicte sau procese;

ziua este considerată potrivită pentru împăcare și pentru luarea unor decizii înțelepte.

