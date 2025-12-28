Calendar Ortodox 2026: Toate sărbătorile din an. Rânduieli bisericești: zile de post și cu dezlegare la pește, untdelemn și vin

Calendarul Ortodox 2026 aduce un Paște timpuriu, sărbătorit la începutul lunii aprilie, dar și mai multe mari praznice care vor cădea în zile de weekend, favorabile participării la slujbe și pelerinaje. Crăciunul va fi prăznuit într-o zi de vineri, Sfântul Nicolae cade duminica, iar Rusaliile sunt marcate la final de mai.

Calendarul Ortodox 2026 marchează un an bogat în sărbători importante și rânduieli tradiționale favorabile participării la slujbe și păstrării obiceiurilor strămoșești. De la Bobotează și sfințirea apelor, la Paști și ritualurile de lumină, ouă roșii și masa în familie, până la Sânziene, Adormirea Maicii Domnului și colindele din Postul Crăciunului, anul 2026 reunește calendarul bisericesc cu tradiția populară românească.

Posturile mari, zilele de dezlegare și sărbătorile cu cruce roșie rămân repere esențiale pentru viața spirituală a credincioșilor, iar multe dintre ele sunt însoțite de obiceiuri transmise din generație în generație, legate de muncile câmpului, protecția gospodăriei, sănătate și belșug.

Calendar Ortodox 2026 - sinteză a marilor sărbători

Sărbători cu dată fixă

Boboteaza (Botezul Domnului) - 6 ianuarie 2026, marți

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul - 7 ianuarie 2026, miercuri

Întâmpinarea Domnului - 2 februarie 2026, luni

Buna Vestire – 25 martie 2026, miercuri

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul - 24 iunie 2026, miercuri

Sfinții Apostoli Petru și Pavel - 29 iunie 2026, luni

Schimbarea la Față a Domnului - 6 august 2026, joi

Adormirea Maicii Domnului - 15 august 2026, sâmbătă

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie 2026, marți

Înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie 2026, luni

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - 26 octombrie 2026, luni

Sfântul Ierarh Nicolae - 6 decembrie 2026, duminică

Sfântul Apostol Andrei - 30 noiembrie 2026, luni

Nașterea Domnului (Crăciunul) - 25 decembrie 2026, vineri

Soborul Maicii Domnului - 26 decembrie 2026, sâmbătă

Sărbători cu dată variabilă (în funcție de Paști)

Sfintele Paști (Învierea Domnului) - 12 aprilie 2026, duminică

Duminica Floriilor - 5 aprilie 2026, duminică

Înălțarea Domnului - 28 mai 2026, joi (la 40 de zile după Paști)

Rusaliile (Pogorârea Sfântului Duh) - 31 mai 2026, duminică

Duminica Tuturor Sfinților - 7 iunie 2026, duminică

Marile perioade de post din 2026

Postul Paștelui (Postul Mare) : 23 februarie - 11 aprilie 2026

: 23 februarie - 11 aprilie 2026 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel : 8 iunie - 28 iunie 2026

: 8 iunie - 28 iunie 2026 Postul Adormirii Maicii Domnului : 1 - 14 august 2026

: 1 - 14 august 2026 Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului): 15 noiembrie - 24 decembrie 2026

CALENDAR ORTODOX - IANUARIE 2026

1 Joi - † Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului ; Sfântul Ierarh Vasile cel Mare

2 Vineri - Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfântul Silvestru, episcopul Romei

3 Sâmbătă - Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie

4 Duminică - Duminica a 32-a după Rusalii – Duminica dinaintea Botezului Domnului. Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist

5 Luni - Ajunul Botezului Domnului; Sfinții Mucenici Teopempt și Teonas (post aspru)

6 Marți - † Botezul Domnului – Boboteaza; Arătarea Domnului nostru Iisus Hristos

7 Miercuri - † Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

8 Joi - Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul

9 Vineri - Sfântul Mucenic Polieuct. (post)

10 Sâmbătă - Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești

11 Duminică - Duminica a 33-a după Rusalii – Duminica după Botezul Domnului. Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare

12 Luni - Sfânta Muceniță Tatiana; Sfântul Mucenic Mertie

13 Marți - † Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic

14 Miercuri - Sfânta Nina, luminătoarea Georgiei

15 Joi - Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul

16 Vineri - Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru (post)

17 Sâmbătă - † Sfântul Cuvios Antonie cel Mare

18 Duminică - Duminica a 34-a după Rusalii – Duminica celor 10 leproși. Sfinții Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei

19 Luni - Sfântul Cuvios Macarie cel Mare

20 Marți - † Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

21 Miercuri - Sfântul Mucenic Maxim Mărturisitorul; Sfânta Muceniță Neofita

22 Joi - Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Cuvios Anastasie Persul

23 Vineri - Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel (post)

24 Sâmbătă - Sfânta Cuvioasă Xenia

25 Duminică - Duminica a 35-a după Rusalii – Duminica Vameșului și a Fariseului. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul (începutul perioadei Triodului)

26 Luni - † Sfântul Cuvios Xenofont; Sfânta Maria, soția sa

27 Marți - † Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

28 Miercuri - Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie

29 Joi - Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

30 Vineri - † Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (post)

(post) 31 Sâmbătă - Sfinții Mucenici Chir și Ioan

CALENDAR ORTODOX - FEBRUARIE 2026

1 Duminică – Duminica a 36-a după Rusalii – Duminica Vameșului și a Fariseului. Sfântul Mucenic Trifon

2 Luni – † Întâmpinarea Domnului

3 Marți – Dreptul Simeon și Prorocița Ana

4 Miercuri – Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Mucenic Anastasie Persul

5 Joi – Sfânta Muceniță Agata

6 Vineri – Sfântul Sfințit Mucenic Vucol, episcopul Smirnei (post)

7 Sâmbătă – Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului

8 Duminică – Duminica a 37-a după Rusalii – Duminica Fiului Risipitor. Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

9 Luni – Sfântul Mucenic Nichifor

10 Marți – † Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, episcopul Magnesiei

11 Miercuri – Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei

12 Joi – Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei

13 Vineri – Sfântul Cuvios Martinian (post)

14 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Auxentie

15 Duminică – Duminica a 38-a după Rusalii – Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne). Sfântul Apostol Onisim

16 Luni – Sfinții Mucenici Pamfil, Valentin și cei împreună cu ei

17 Marți – Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

18 Miercuri – Sfântul Ierarh Leon cel Mare, papa Romei

19 Joi – Sfântul Apostol Filimon

20 Vineri – Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei (post)

21 Sâmbătă – Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

22 Duminică – Duminica a 39-a după Rusalii – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)

23 Luni – Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei ( începutul Postului Mare )

) 24 Marți –† Întâia și a doua Aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (post)

(post) 25 Miercuri – Sfântul Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului (post)

26 Joi – Sfântul Ierarh Porfirie, episcopul Gazei (post)

27 Vineri – Sfântul Cuvios Procopie Decapolitul (post)

28 Sâmbătă –† Sfinții Cuvioși Ioan casian și Gherman. Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul (post)

CALENDAR ORTODOX - MARTIE 2026

1 Duminică – Duminica I din Post – Duminica Ortodoxiei. Pomenirea biruinței dreptei credințe și a cinstirii sfintelor icoane

2 Luni – Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, episcopul Cirenei (post)

3 Marți – Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc (post)

4 Miercuri – Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan (post)

5 Joi – Sfântul Mucenic Conon din Isauria (post)

6 Vineri – Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea (post)

7 Sâmbătă – † Sfântul Mucenic Efrem episcopul Tomisului, Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson (post)

(post) 8 Duminică – Duminica a II-a din Post –Duminica Sfântului Palama † Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, Sfântul Teofilact Mărturisitorul episcopul Nicomidiei,

9 Luni – † Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia (post)

(post) 10 Marți – Sfântul Mucenic Codrat și cei împreună cu el (post)

11 Miercuri – Sfântul Ierarh Sofronie, patriarhul Ierusalimului (post)

12 Joi – Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul (post)

13 Vineri – Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, patriarhul Constantinopolului (post)

14 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Benedict de Nursia (post)

15 Duminică – Duminica a III-a din Post – a Sfintei Cruci. Cinstirea Sfintei și de viață făcătoarei Cruci

16 Luni – Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul (post)

17 Marți – Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu (post)

18 Miercuri – Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului (post)

19 Joi – Sfinții Mucenici Hrisant și Daria (post)

20 Vineri – Sfântul Cuvios Martin din Tebaida (post)

21 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Iacob Mărturisitorul (post)

22 Duminică – Duminica a IV-a din Post – a Sfântului Ioan Scărarul. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

23 Luni – Sfântul Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai săi (post)

24 Marți – Sfântul Ierarh Artemon, episcopul Seleuciei (post)

25 Miercuri – † Buna Vestire. (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 26 Joi – Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (post)

27 Vineri – Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic (post)

28 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare (post)

29 Duminică – Duminica a V-a din Post – a Sfintei Maria Egipteanca. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

30 Luni – Sfântul Cuvios Ioan Scărarul (post)

31 Marți – Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei (post)

CALENDAR ORTODOX - APRILIE 2026

1 Miercuri – Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca (post)

2 Joi – Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni (post)

3 Vineri – Sfântul Mucenic Nichita (post)

4 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul (post)

5 Duminică – Duminica a VI-a din Post – Duminica Floriilor. Intrarea Domnului în Ierusalim. Sfinții Mucenici Agatopod și Teodul (dezlegare la pește)

SĂPTĂMÂNA MARE

6 Luni – † Săptămâna Patimilor - Lunea Mare (Denie) (Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului (post )

) 7 Marți – † Săptămâna Patimilor - Marțea Mare . Sfântul Mucenic Caliopie (post)

- . Sfântul Mucenic Caliopie (post) 8 Miercuri – † Săptămâna Patimilor - Talcuirea Evangheliei din Miercurea Mare . Sfântul Apostol Irodion (post)

- . Sfântul Apostol Irodion (post) 9 Joi – † Săptămâna Patimilor - Joia Mare - Denia celor 12 Evanghelii. Sfântul Mucenic Eupsihie (post)

- Sfântul Mucenic Eupsihie (post) 10 Vineri – † Săptămâna Patimilor - Vinerea Mare - moartea și îngroparea Domnului ( Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului) Sfântul Mucenic Terentie și cei împreună cu el (post aspru)

- Sfântul Mucenic Terentie și cei împreună cu el (post aspru) 11 Sâmbătă – † Coborârea la iad a Mântuitorului. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Sfântul Sfințit Mucenic Antipa, episcopul Pergamului. Sfântul Farmutie (post)

SFINTELE PAȘTI

12 Duminică – † Învierea Domnului – Sfintele Paști. Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

13 Luni – †Sfintele Paști. A doua zi de Paști. Darul Învierii . Sfântul Mucenic Artemon

Sfântul Mucenic Artemon 14 Marți – †Sfintele paști. Învierea Domnului- Sărbătoarea Luminii și a bucuriei. A treia zi de Paști. Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie

Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie 15 Miercuri – Sfântul Apostol Aristarh, Pud și Trofim

16 Joi – Sfânta Muceniță Agapia și cele împreună cu ea

17 Vineri – † Izvorul Tămăduirii. Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, episcopul Persiei

Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, episcopul Persiei 18 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche

19 Duminică – Duminica a II-a după Paști – Duminica Sfântului Apostol Toma. Sfântul Apostol Toma

20 Luni – †Sfântul Mucenic Teotim, episcopul Tomisului

21 Marți – Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, episcopul Beneventului

22 Miercuri – Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul

23 Joi – † Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

24 Vineri – † Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif din Maramures; Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum

25 Sâmbătă – † Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului; Sfantul Evanghelist Marcu

26 Duminică – † Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis - Ap. Fapte VI, 1-7Ev. Marcu XV, 43-47XVI, 1-8glas 2, voscr. 3 . Duminica a III-a după Paști – Duminica Mironosițelor. Sfintele Femei Mironosițe; Sfântul Iosif din Arimateea; Sfântul Nicodim

27 Luni – Sfântul Cuvios Simeon

28 Marți – †Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru

29 Miercuri – Sfinții 9 Mucenici din Cizic

30 Joi – Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului

CALENDAR ORTODOX - MAI 2026

1 Vineri – Sfântul Proroc Ieremia (post)

2 Sâmbătă – †Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare

3 Duminică – †Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra - Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4 . Duminica a IV-a după Paști – Duminica Slăbănogului. Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Mucenic Maius

. 4 Luni – †Sfanta Cuvioasa Mavra de pe Ceahlau; Sfanta Mucenita Pelaghia

5 Marți – †Sfânta Mare Muceniță Irina. Sfanta Cuvioasa Matrona de la Hurezi

6 Miercuri – Sfântul Drept Iov, mult-răbdătorul

7 Joi – Sfântul Mucenic Acachie

8 Vineri – ✚ Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul (post)

(post) 9 Sâmbătă – Sfântul Proroc Isaia

10 Duminică – †Sfantul Cuvios Calistrat de la Timiseni si Vasiova; Sfantul Simon Zilotul - Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7. Duminica a V-a după Paști – Duminica Samarinencei. Sfântul Apostol Simon Zilotul

11 Luni – †Sfantul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sfantul Mucenic Mochie; Sfintii Metodie si Chiril, luminatorii slavilor

12 Marți – †Sfântul Ioan Valahul

13 Miercuri – Sfânta Muceniță Glicheria

14 Joi – Sfântul Mucenic Isidor din Chios

15 Vineri – †Sfantul Pahomie cel Mare; Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (post)

(post) 16 Sâmbătă – †Sfantul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei

17 Duminică – Duminica a VI-a după Paști – Duminica Orbului din naștere. Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia

18 Luni – Sfântul Mucenic Teodot din Ancira

19 Marți – Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei

20 Miercuri – Sfântul Mucenic Talaleu

21 Joi – † Înălțarea Domnului- Ziua Eroilor. Sfinții Împărați Constantin și Elena

22 Vineri – Sfântul Mucenic Vasile din Amasia (post)

23 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul

24 Duminică – †Sfanta Marturisitoare Blandina de la Iasi; Sfantul Cuvios Simeon - Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10. Duminica a VII-a după Paști – Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Sfinții 318 Părinți de la Niceea

– 25 Luni – †A treia aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

26 Marți – Sfântul Apostol Carp

27 Miercuri – Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

28 Joi – Sfantul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului

29 Vineri – Sfânta Muceniță Teodosia din Tir (post)

30 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

31 Duminică – † Pogorârea Sfântului Duh – Duminica Rusaliilor. Sfântul Apostol Ernie

CALENDAR ORTODOX - IUNIE 2026

1 Luni – † Lunea Sfântului Duh . Sfântul Mucenic Iustin Filosoful și cei împreună cu el

Sfântul Mucenic Iustin Filosoful și cei împreună cu el 2 Marți – †Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

3 Miercuri – Sfântul Mucenic Luchilian și cei împreună cu el (post)

4 Joi – †Sfintii Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel

5 Vineri – †Sfanta Cuvioasa Elisabeta de la Pasarea; Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului (post)

(post) 6 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

7 Duminică – (Lasatul Secului pentru Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel); Sfantul Teodot, episcopul Ancirei - Ap. Evrei XI, 33-40XII, 1-2Ev. Matei X, 32-3537-38XIX, 27-30glas 8, voscr. 1. Duminica I după Rusalii – Duminica Tuturor Sfinților. Toți Sfinții

8 Luni – †Inceputul Postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel; Aducerea moastelor Sfantului Teodor Stratila t

t 9 Marți – Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Alexandriei

10 Miercuri – Sfântul Mucenic Timotei, episcopul Prusei (post)

11 Joi – ✚ Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba

12 Vineri – Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Atonitul (post)

13 Sâmbătă – Sfânta Muceniță Achilina

14 Duminică – Duminica a II-a după Rusalii – Duminica Sfinților Români. Sfinții Români

15 Luni – †Sfantul Proroc Amos

16 Marți – †Sfantul Ier. Martir Neofit Cretanul; Sfantul Tihon

17 Miercuri – Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail (post)

18 Joi – Sfântul Mucenic Leontie

19 Vineri – Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului (post)

20 Sâmbătă – Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, episcopul Patarelor

21 Duminică – Duminica a III-a după Rusalii. Sfântul Mucenic Iulian din Tars

22 Luni – †Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie

23 Marți – Sfânta Muceniță Agripina

24 Miercuri – † Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 25 Joi – Sfânta Cuvioasă Fevronia; Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona

26 Vineri – Sfântul Cuvios David din Tesalonic (post)

27 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini

28 Duminică – Duminica a IV-a după Rusalii. Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

29 Luni – † Sfinții Apostoli Petru și Pavel (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 30 Marți – †Soborul celor 12 Apostoli; Sfantul Ierarh Ghelasie de la Ramet

CALENDAR ORTODOX - IULIE 2026

1 Miercuri – †Sfantul Leontie de la Radauti; Sfintii Cosma si Damian, doctorii fara de arginti (post)

(post) 2 Joi – †Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

3 Vineri – Sfântul Mucenic Iachint (post)

4 Sâmbătă – Sfântul Andrei Criteanul; Sfânta Marta

5 Duminică – Duminica a V-a după Rusalii. Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul; Sfântul Cuvios Lampadie

6 Luni – †Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare. Sfantul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Ramet

7 Marți – †Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfânta Muceniță Iulita

Sfânta Muceniță Iulita 8 Miercuri –†Sfintii Epictet si Astion (post)

(post) 9 Joi – †Sfantul Pangratie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Manastirea Neamt

10 Vineri – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii (post)

11 Sâmbătă – Sfânta Împărăteasă Olga

12 Duminică – Duminica a VI-a după Rusalii . † Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” ; Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul; Sfântul Mucenic Proclu și Ilarie; Sfânta Veronica

. ; 13 Luni – †Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

14 Marți – Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul

15 Miercuri – Sfântul Mare Cneaz Vladimir (post)

16 Joi – Sfântul Mucenic Atanasie

17 Vineri – Sfânta Mare Muceniță Marina (post)

18 Sâmbătă – †Sfantul Emilian de la Durostor; Sfantul Cuvios Pamvo

19 Duminică – Duminica a VII-a după Rusalii. Sfânta Cuvioasă Macrina; Sfântul Cuvios Die; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

20 Luni – † Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul

21 Marți –† Sfântul Proroc Iezechiel

22 Miercuri – † Sfantul Preot Marturisitor Ilie Lacatusu; Sfanta Maria Magdalena (post)

(post) 23 Joi – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer

24 Vineri – Sfânta Mare Muceniță Hristina (post)

25 Sâmbătă – Adormirea Sfintei Ana

26 Duminică – †Sfantul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel - Ap. I Corinteni I, 10-17Ev. Matei XIV, 14-22glas 7, voscr. 8. Duminica a VIII-a după Rusalii. Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Paraschevi din Roma; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel

27 Luni – † Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

28 Marți – Sfântul Apostol Prohor, unul din cei șapte diaconi

29 Miercuri – Sfântul Sfințit Mucenic Calinic, episcopul Gangrei (post)

30 Joi – Sfântul Cuvios Siluan Atonitul

31 Vineri – Sfântul Cuvios Eudocim (post)

CALENDAR ORTODOX - AUGUST 2026

(Postul Adormirii Maicii Domnului: 1–14 august)

1 Sâmbătă – Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinții 7 Mucenici Macabei, mama lor Solomonia și dascălul Eleazar (post)

Sfinții 7 Mucenici Macabei, mama lor Solomonia și dascălul Eleazar (post) 2 Duminică – Duminica a IX-a după Rusalii. Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Dreptul Gamaliel; Dreptul Nicodim

3 Luni – †Sfantul Cuvios Iraclie din Basarabia; Sfintii Isachie, Dalmat si Faust (post)

(post) 4 Marți – Sfinții 7 Tineri din Efes (post)

5 Miercuri – †Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) (post)

(post) 6 Joi – † Schimbarea la Față a Domnului (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 7 Vineri – †Sfanta Teodora de la Sihla (post)

(post) 8 Sâmbătă – †Sfantul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sfantul Emilian Marturisitorul, episcopul Cizicului; Sfantul Ierarh Miron (post)

(post) 9 Duminică – Duminica a X-a după Rusalii. Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici pentru icoana lui Hristos

10 Luni – Sfântul Mucenic Laurențiu (post)

11 Marți – †Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului (post)

(post) 12 Miercuri – Sfântul Ierarh Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului (post)

13 Joi – Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul (post)

14 Vineri – Sfântul Proroc Miheia (post)

15 Sâmbătă – † Adormirea Maicii Domnului (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 16 Duminică – Duminica a XI-a după Rusalii. Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului; † Sfinții Martiri Brâncoveni : Constantin Vodă cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache ; Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Sfântul Mucenic Diomid

17 Luni – †Sfântul Mucenic Miron (post)

(post) 18 Marți – Sfântul Mucenic Flor (post)

19 Miercuri – Sfântul Mucenic Andrei Stratilat (post)

20 Joi – Sfântul Proroc Samuel (post)

21 Vineri – †Sfantul Apostol Tadeu; Sfintii Mucenici Donat, Romul, Silvan si Venust (post)

(post) 22 Sâmbătă – Sfântul Mucenic Agaton (post)

23 Duminică – Duminica a XII-a după Rusalii. Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, episcopul Lyonului

24 Luni – Sfântul Apostol Bartolomeu (post)

25 Marți – Sfântul Apostol Tit (post)

26 Miercuri – Sfântul Mucenic Adrian (post)

27 Joi – Sfântul Cuvios Pimen cel Mare (post)

28 Vineri – Sfântul Proroc Moise (post)

29 Sâmbătă – † Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (post aspru)

(post aspru) 30 Duminică – Duminica a XIII-a după Rusalii. † Sfinții Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu; Sfinții Ierarhi Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patriarhi ai Constantinopolului

31 Luni – †Punerea in racla a braului Maicii Domnului; Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul (post)

CALENDAR ORTODOX - SEPTEMBRIE 2026

1 Marți – † Începutul anului bisericesc; Sfântul Dionisie Exiguul

2 Miercuri – Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ioan Postitorul (post)

3 Joi – Sfântul Sfințit Mucenic Antim de Nicomidia

4 Vineri – Sfântul Sfințit Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise (post)

5 Sâmbătă – †Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Elisabeta

Sfânta Elisabeta 6 Duminică – Duminica a XIV-a după Rusalii. †Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie

7 Luni – †Sfântul Mucenic Sozont. Cuviosii Simeon si Amfilohie de la Pangarati

8 Marți – † Nașterea Maicii Domnului

9 Miercuri – †Sfinții Drepți Ioachim și Ana (post)

(post) 10 Joi – Sfântul Mare Mucenic Mina

11 Vineri – Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria (post)

12 Sâmbătă – Sfântul Mucenic Autonom

13 Duminică – Duminica a XV-a după Rusalii. Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfinții Sfințiți Mucenici Corneliu Sutașul și Ciprian; † Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop ; Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobiu, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian

; 14 Luni – † Înălțarea Sfintei Cruci (post aspru)

(post aspru) 15 Marți – †Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos

16 Miercuri – †Sfantul Cuvios Marturisitor Sofian de la Antim; Sfanta Mucenita Eufimia (post)

(post) 17 Joi – †Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale, Pistis, Elpis si Agapis

18 Vineri – †Sfantul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfantul Eumenie, episcopul Gortinei (post)

(post) 19 Sâmbătă – Sfântul Mare Mucenic Eustațiu Plachida, soția sa Teopista și fiii lor Agapie și Teopist

20 Duminică – Duminica a XVI-a după Rusalii. Sfântul Mare Mucenic Eustațiu și cei împreună cu el

21 Luni – Sfântul Apostol Codrat

22 Marți –†Sfantul Teodosie de la Brazi

23 Miercuri – †Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul (post)

(post) 24 Joi – Sfântul Mucenic Teodosie

25 Vineri – Sfânta Cuvioasă Eufrosina (post)

26 Sâmbătă – †Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfantul Domnitor Neagoe Basarab

27 Duminică – Duminica a XVII-a după Rusalii. † Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sfântul Mucenic Calistrat și cei împreună cu el

28 Luni – †Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

29 Marți – Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani

30 Miercuri – Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Armeniei (post)

CALENDAR ORTODOX - OCTOMBRIE 2026

1 Joi – † Acoperământul Maicii Domnului; Sfântul Apostol Anania

Sfântul Apostol Anania 2 Vineri – Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina (post)

3 Sâmbătă – Sfântul Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Evlampie

4 Duminică – † Sfantul Preot Marturisitor Dumitru Staniloae; Sfantul Mucenic Ierotei - Ap. II Corinteni XI, 31-33XII, 1-9Ev. Luca VI, 31-36glas 1, voscr. 7Duminica a XVIII-a după Rusalii. Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei; Sfântul Cuvios Ammon

5 Luni – Sfânta Muceniță Haritina

6 Marți – Sfântul Apostol Toma

7 Miercuri – †Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah (post)

(post) 8 Joi – Sfânta Cuvioasă Pelaghia

9 Vineri – Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu (post)

10 Sâmbătă – Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia

11 Duminică – Duminica a XIX-a după Rusalii. Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi; Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei

12 Luni – Sfântul Cuvios Andrei cel Nebun pentru Hristos

13 Marți – †Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi; Sfintii Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica

14 Miercuri – † Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași (post)

(post) 15 Joi – Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian

16 Vineri – Sfântul Sfințit Mucenic Longhin Sutașul (post)

17 Sâmbătă – Sfântul Proroc Osea

18 Duminică – Duminica a XX-a după Rusalii. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân

19 Luni – Sfântul Proroc Ioil

20 Marți – Sfântul Mare Mucenic Artemie

21 Miercuri – †Sfintii Marturisitori Ardeleni (post)

(post) 22 Joi – Sfântul Ierarh Averchie, episcopul Ierapolei

23 Vineri – †Sfantul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfantul Iacob, ruda Domnului (post)

(post) 24 Sâmbătă – Sfântul Mare Mucenic Areta și cei împreună cu el

25 Duminică – Duminica a XXI-a după Rusalii. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie; Sfânta Tavita

26 Luni – † Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 Marți – †Sfântul Dimitrie Basarabov

28 Miercuri – †Sfântul Iachint de Vicina (post)

(post) 29 Joi – Sfântul Cuvios Avramie din Rostov

30 Vineri – Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia (post)

31 Sâmbătă – Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

CALENDAR ORTODOX - NOIEMBRIE 2026

1 Duminică – Duminica a XXII-a după Rusalii. Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (cei din Asia)

2 Luni – Sfântul Mare Mucenic Artemie

3 Marți – Sfântul Mucenic Achepsima; Sfântul Mucenic Iosif

4 Miercuri – Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare (post)

5 Joi – Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia

6 Vineri – Sfântul Cuvios Pavel Mărturisitorul (post)

7 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Lazăr, zugravul de icoane

8 Duminică – Duminica a XXIII-a după Rusalii. † Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor Puterilor Cerești

9 Luni – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

10 Marți – Sfântul Mucenic Orest

11 Miercuri – †Sfântul Mare Mucenic Mina (post)

(post) 12 Joi – †Sfântul Atanasie Todoran

13 Vineri – Lăsatul Secului pentru Postul nașterii Domnului. †Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur (post)

(post) 14 Sâmbătă – Sfântul Apostol Filip (începutul Postului Nașterii Domnului)

15 Duminică – Duminica a XXIV-a după Rusalii. †Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț ; Sfinții Mucenici și Mărturisitori Gurie, Samona și Aviv

; 16 Luni – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

17 Marți – Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Neocezareei

18 Miercuri – Sfântul Mucenic Platon (post)

19 Joi – Sfântul Proroc Avdie

20 Vineri – †Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (post)

(post) 21 Sâmbătă – † Intrarea Maicii Domnului în Biserică (dezlegare la pește)

(dezlegare la pește) 22 Duminică – Duminica a XXV-a după Rusalii. Sfântul Apostol Filimon; Sfânta Muceniță Apfia; Sfântul Arhip

23 Luni – †Sfantul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea

24 Marți – Sfântul Clement, episcopul Romei

25 Miercuri – †Sfanta Mucenita Ecaterina (post)

(post) 26 Joi – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

27 Vineri – Sfântul Mucenic Iacob Persul (post)

28 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Irinarh; Sfântul Cuvios Arsenie Boca, de la Prislop

29 Duminică – Duminica a XXVI-a după Rusalii. Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen

30 Luni – † Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat

CALENDAR ORTODOX - DECEMBRIE 2026

(Postul Nașterii Domnului: 15 noiembrie – 24 decembrie)

1 Marți – Sfântul Proroc Naum

2 Miercuri – †Sfantul Cuvios Paisie de la Sihastria; Sfantul Cuvios Cleopa de la Sihastria; Sfantul Proroc Avacum; Sfantul Porfirie Kafsokalivitul; Sfanta Mucenita Miropia (post)

(post) 3 Joi – †Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica

4 Vineri – †Sfânta Mare Muceniță Varvara; (post)

(post) 5 Sâmbătă – †Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit Sfantul Mucenic Anastasie; Sfantul Cuvios Nectarie

6 Duminică – Duminica a XXVII-a după Rusalii. † Sfântul Ierarh Nicolae , arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (dezlegare la pește)

7 Luni – †Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș

8 Marți – Sfântul Cuvios Patapie

9 Miercuri – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (post)

10 Joi – Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Cuvios Ermogen

11 Vineri – Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (post)

12 Sâmbătă – †Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei

13 Duminică – Duminica a XXVIII-a după Rusalii – Duminica Sfinților Strămoși. † Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei ; Sfinții Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest (dezlegare la pește)

14 Luni – Sfântul Mucenic Filaret; Sfântul Mucenic Trofim

15 Marți – Sfântul Mucenic Elefterie; Sfânta Muceniță Antia

16 Miercuri – Sfântul Proroc Agheu (post)

17 Joi – Sfântul Proroc Daniel; Sfinții Trei Tineri: Anania, Azaria și Misail

18 Vineri – †Cuviosul Danil Sihastru (post)

(post) 19 Sâmbătă – Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Cuvios Aglaie

20 Duminică – Duminica dinaintea Nașterii Domnului – a Sfinților Părinți după trup ai Domnului. † Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

21 Luni – Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia

22 Marți – †Sfântul Ierarh Petru Movilă

23 Miercuri – Sfinții 10 Mucenici din Creta (post)

24 Joi – Ajunul Nașterii Domnului (post aspru)

25 Vineri – † Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos – Crăciunul

26 Sâmbătă – †Soborul Maicii Domnului

27 Duminică – Duminica după Nașterea Domnului. † Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan ; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul

28 Luni – Sfântul Cuvios Teodor Studitul

29 Marți – Sfântul Mucenic Marcel

30 Miercuri – Sfânta Muceniță Anisia din Tesalonic (post)

31 Joi – Sfânta Cuvioasă Melania Romana

