Connect with us

Eveniment

31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, tămăduitori ai trupului și sufletului

Publicat

acum 38 de secunde

31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, tămăduitori ai trupului și al sufeltului sunt prăznuiți la această dată și reprezintă, simbolic, îndrumarea bisericii spre fapte bune fără a aștepta răsplată. 

Doctorii fără arginți sunt sfinții care i-au vindecat pe cei bolnavi și nu au perceput vreo taxă pentru binele făcut. Cei mai cunoscuți sunt pomeniți câte doi în cultul liturgic, potrivit Basilica, agenția de presă a Patriarhiei.

În rândul sfinților tămăduitori ai Bisericii Ortodoxe, Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan ocupă un loc deosebit, fiind cunoscuți ca făcători de minuni și vindecători ai celor bolnavi, pe care i-au slujit cu credință, fără a primi vreo plată materială.

Sfântul Chir era de neam din Alexandria Egiptului și a fost medic de profesie. Pe lângă cunoștințele sale în arta vindecării trupești, el avea și darul tămăduirii sufletești, propovăduind credința creștină și îndemnând oamenii la pocăință și viață curată.

Sfântul Ioan, ostaș roman de neam, i-a devenit ucenic și tovarăș de nevoință, renunțând la viața lumească pentru a-L urma pe Hristos.

Cei doi sfinți au trăit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, în vremea împăratului Dioclețian.

Auzind că o creștină pe nume Atanasia și cele trei fiice ale sale erau supuse chinurilor pentru credința lor, Chir și Ioan au mers în cetatea Canop, dorind să le întărească sufletește.

Pentru această mărturisire curajoasă, au fost arestați și supuși la torturi cumplite.

Rămânând statornici în credință, Sfinții Chir și Ioan au refuzat să se lepede de Hristos, motiv pentru care au primit moarte martirică prin decapitare, în jurul anului 304.

Jertfa lor a fost încununată de numeroase minuni, atât în timpul vieții, cât și după mutarea lor la Domnul.

Sfinții Chir și Ioan sunt numiți „fără de arginți” deoarece au vindecat bolnavii fără a cere răsplată, considerând că darul primit de la Dumnezeu trebuie dăruit mai departe cu dragoste și smerenie.

Pentru credincioși, ei sunt ocrotitori ai celor bolnavi, ai medicilor și ai tuturor celor care slujesc aproapele din iubire, nu din interes.

31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan la data de 31 ianuarie, zi în care numeroși credincioși se roagă pentru sănătate trupească și sufletească, cerând mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu.

Pilda vieții lor rămâne actuală și astăzi, amintindu-ne că adevărata vindecare începe din inimă, iar credința, jertfa și dragostea față de semeni sunt cele mai puternice leacuri.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 38 de secunde

31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, tămăduitori ai trupului și sufletului
Evenimentacum O oră

Radare de weekend în Alba, în perioada 31 ianuarie-1 februarie. Polițiștii vor acționa cu sistemul e-SIGUR. Locații
Evenimentacum 9 ore

Alba Iulia găzduiește sâmbătă Regionala FIRST LEGO League Challenge, pentru copii și adolescenți. Vizitatorii sunt bineveniți
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Veniturile din platforma OnlyFans, urmărite de Fisc. Șeful ANAF anunță noi controale la românii cu averi nejustificate
Economieacum 12 ore

Românii vulnerabili vor primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze. Ce măsuri vor înlocui plafonarea facturilor. SURSE
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 4 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 2 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 3 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 10 ore

Horoscop de weekend: 31 ianuarie - 1 februarie. Previziuni interesante pentru fiecare zodie
feshful reteta retete ostropel de pui
Actualitateacum 18 ore

Rețeta la care ne întoarcem atunci când avem nevoie de o masă sigură (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 9 ore

Alba Iulia găzduiește sâmbătă Regionala FIRST LEGO League Challenge, pentru copii și adolescenți. Vizitatorii sunt bineveniți
WhatsApp
Actualitateacum o zi

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Evenimentacum 14 ore

Modificări referitoare la telemedicină, adoptate de Guvern. Executivul stabilește condițiile pentru consultații la distanță
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Educațieacum o zi

Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, la Sebeș. Detalii despre înscrieri
Mai mult din Educatie