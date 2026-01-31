31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, tămăduitori ai trupului și sufletului

31 ianuarie: Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, tămăduitori ai trupului și al sufeltului sunt prăznuiți la această dată și reprezintă, simbolic, îndrumarea bisericii spre fapte bune fără a aștepta răsplată.

Doctorii fără arginți sunt sfinții care i-au vindecat pe cei bolnavi și nu au perceput vreo taxă pentru binele făcut. Cei mai cunoscuți sunt pomeniți câte doi în cultul liturgic, potrivit Basilica, agenția de presă a Patriarhiei.

În rândul sfinților tămăduitori ai Bisericii Ortodoxe, Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan ocupă un loc deosebit, fiind cunoscuți ca făcători de minuni și vindecători ai celor bolnavi, pe care i-au slujit cu credință, fără a primi vreo plată materială.

Sfântul Chir era de neam din Alexandria Egiptului și a fost medic de profesie. Pe lângă cunoștințele sale în arta vindecării trupești, el avea și darul tămăduirii sufletești, propovăduind credința creștină și îndemnând oamenii la pocăință și viață curată.

Sfântul Ioan, ostaș roman de neam, i-a devenit ucenic și tovarăș de nevoință, renunțând la viața lumească pentru a-L urma pe Hristos.

Cei doi sfinți au trăit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, în vremea împăratului Dioclețian.

Auzind că o creștină pe nume Atanasia și cele trei fiice ale sale erau supuse chinurilor pentru credința lor, Chir și Ioan au mers în cetatea Canop, dorind să le întărească sufletește.

Pentru această mărturisire curajoasă, au fost arestați și supuși la torturi cumplite.

Rămânând statornici în credință, Sfinții Chir și Ioan au refuzat să se lepede de Hristos, motiv pentru care au primit moarte martirică prin decapitare, în jurul anului 304.

Jertfa lor a fost încununată de numeroase minuni, atât în timpul vieții, cât și după mutarea lor la Domnul.

Sfinții Chir și Ioan sunt numiți „fără de arginți” deoarece au vindecat bolnavii fără a cere răsplată, considerând că darul primit de la Dumnezeu trebuie dăruit mai departe cu dragoste și smerenie.

Pentru credincioși, ei sunt ocrotitori ai celor bolnavi, ai medicilor și ai tuturor celor care slujesc aproapele din iubire, nu din interes.

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan la data de 31 ianuarie, zi în care numeroși credincioși se roagă pentru sănătate trupească și sufletească, cerând mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu.

Pilda vieții lor rămâne actuală și astăzi, amintindu-ne că adevărata vindecare începe din inimă, iar credința, jertfa și dragostea față de semeni sunt cele mai puternice leacuri.

