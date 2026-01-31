ANAF va avea o divizie de criptomonede, în premieră. Va urmări cazurile de fraudă și spălare de bani

ANAF va avea o divizie de criptomonede: Șeful instituției, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că, în urma reorganizării în care va intra, instituția își va înființa pentru prima dată o divizie de criptomonede.

„Vreau să vă spun un lucru: poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabil aleg să le facă ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă, că va fi un an, că vor fi doi, vor fi vizate de ANAF.

Pentru că vreau să vă spun așa: avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Asta e termenul cu care lucrează ANAF.

Imaginați-vă atunci când faceți o faptă azi și vă credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când într-o parte de fraudă utilizează, în partea de spălare de bani, partea de cripto”, a declarat șeful ANAF.

El a evitat să facă deocamdată o estimare a posibilelor fraude prin criptomonede.

„Suntem în perioadă de pionierat. Analizăm, o să avem o structură în cadrul ANAF pe partea de cripto, o să comunicăm fiecare pas și o să vă prezentăm de fiecare dată ce urmează să facem și rezultatul a ceea ce facem. Nu vreau să fac afirmații, nu vreau să arunc cifre în spațiul public.

Deocamdată vă spun că ANAF anul trecut a realizat planul de încasări 102%, un rezultat foarte bun realizat alături de colegii mei și fără munca lor din fiecare zi nu am fi reușit asta”, a adăugat șeful ANAF.

