31 octombrie: Alba Folk – „Poezie pe muzică”, ediția a II-a, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizează vineri, 31 octombrie, de la ora 18:30, evenimentul Alba Folk „Poezie pe muzică” – ediția a II-a.

Scopul evenimentului este să reunească tineri reprezentanți ai genului, artiști albaiulieni recunoscuți la nivel național și un invitat special care a făcut istorie în muzica folk.

Anul acesta, cei prezenți vor avea ocazia să îi vadă și să îi asculte pe Mădălina Morar, Mara Ticula, Bianca Vătăjelu (Grupul Mo-Ti-Vat), Felicia Pop, Daniel și Dan Avram, Silvan Stâncel, alături de Dan-Liviu Cernat (vioară) și Ducu Bertzi, însoțit de Constantin Neculae, la chitară.

Accesul se face pe bază de bilete, prețul unui bilet fiind de 25 lei.

Biletele se găsesc la casieria Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00 și online, pe entertix.ro.

