Connect with us

Eveniment

31 octombrie: Alba Folk – „Poezie pe muzică”, ediția a II-a, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Publicat

acum 3 ore

Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizează vineri, 31 octombrie, de la ora 18:30, evenimentul Alba Folk „Poezie pe muzică” – ediția a II-a.

Scopul evenimentului este să reunească tineri reprezentanți ai genului, artiști albaiulieni recunoscuți la nivel național și un invitat special care a făcut istorie în muzica folk.

Anul acesta, cei prezenți vor avea ocazia să îi vadă și să îi asculte pe Mădălina Morar, Mara Ticula, Bianca Vătăjelu (Grupul Mo-Ti-Vat), Felicia Pop, Daniel și Dan Avram, Silvan Stâncel, alături de Dan-Liviu Cernat (vioară) și Ducu Bertzi, însoțit de Constantin Neculae, la chitară.

Accesul se face pe bază de bilete, prețul unui bilet fiind de 25 lei.

Biletele se găsesc la casieria Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00 și online, pe entertix.ro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Amenzi de peste 36.000 de lei după control la un bar din Ocna Mureș. Ce au descoperit polițiștii și inspectorii ISU
Aiudacum 45 de minute

Aiud: principalele monumente istorice din municipiu vor avea plăcuțe de informare pentru turiști, cu cod QR
Economieacum O oră

VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești, segment Boița-Cornetu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 4 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești, segment Boița-Cornetu
Economieacum 5 ore

România ar putea deveni prima țară care impune o taxă mascată și un control asupra invertoarelor prosumatorilor. Acuzații APCE
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Marcel Ciolacu, atac dur la premierul Ilie Bolojan: „Și-a creat o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balauri”
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Evenimentacum o zi

FOTO: Competiția de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz” și-a desemnat câștigătorii, la Alba Iulia. LISTA premianților
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 8 ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 5 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății anunță o reorganizare a DSP-urilor. Alexandru Rogobete: „S-a pierdut total controlul”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie