LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA

Cezar Fight Championship: O gală de kickbox are loc duminică, 13 decembrie la Pavilon Mercur din Alba Iulia. Sportivi din Alba Iulia, Blaj și alte orașe din țară, dar și luptători internaționali urcă pe ringul Cezar.

Este vorba despre 12 meciuri pe reguli de kickbox și MMA. La Alba Iulia sunt puse în joc și cinci centuri.

De asemenea, la eveniment participa, ca invitat special, legenda kickbox-ului, Semmy Schilt.

Din Alba Iulia vor urca în ring Eduardo Cetean, Popa Tudor și Alex Dorobanțu. De la Blaj va urca în ring Ciurar Giulio.

Nu vor lipsi meciurile de entertainment: Tiktok-erul Albu Filip intră în ring pentru centura Cezar contra lui Stoica Rareș.

Raul Dan, o vedetă a internetului, va lupta cu Adrian Brutal, tot într-un meci de centură.

Cezar Fight Championship Fightcard

Meciul 1: Moldovan Armando - Eduardo Cetan 60 kg - Semipro

Meciul 2: Floreac Vasile - Florin Dulap – Semipro

Meciul 3: Ciurar Giulio - Tudor Popa 90 kg - Semipro

Meciul 4: Meci de centură la fete Dudas Kely vs Nagy Rebeca

Meciul 5 Rohnean Daniel-Emanuel Vlad

Meciul 6: Meci de centură MMA: Raul Dan - Adrian Brutal

Meciul 7: Cercelaru Leo - Oltean Darius

Meciul 8: Alex Dorobanțu vs Dan Popa

Meciul 9: Gaun Max vs Alimov Damir, meci de centură WKF

Meciul 10: Paul Tudose vs Sunny Mustafa

Meciul 11: Stoica Rares versus Albu Filip Meci de centură MMA

Meciul 12: Maximus Bejenuță vs Răzvan Mandache Meci de centură Cezar

