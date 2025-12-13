Connect with us

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA

acum O oră

Cezar Fight Championship: O gală de kickbox are loc duminică, 13 decembrie la Pavilon Mercur din Alba Iulia. Sportivi din Alba Iulia, Blaj și alte orașe din țară, dar și luptători internaționali urcă pe ringul Cezar. 

Este vorba despre 12 meciuri pe reguli de kickbox și MMA. La Alba Iulia sunt puse în joc și cinci centuri.

De asemenea, la eveniment participa, ca invitat special, legenda kickbox-ului, Semmy Schilt.

Din Alba Iulia vor urca în ring Eduardo Cetean, Popa Tudor și Alex Dorobanțu. De la Blaj va urca în ring Ciurar Giulio.

Nu vor lipsi meciurile de entertainment: Tiktok-erul Albu Filip intră în ring pentru centura Cezar contra lui Stoica Rareș.

Raul Dan, o vedetă a internetului, va lupta cu Adrian Brutal, tot într-un meci de centură.

Cezar Fight Championship Fightcard

  • Meciul 1: Moldovan Armando - Eduardo Cetan 60 kg - Semipro
  • Meciul 2: Floreac Vasile - Florin Dulap – Semipro
  • Meciul 3: Ciurar Giulio - Tudor Popa 90 kg - Semipro
  • Meciul 4: Meci de centură la fete Dudas Kely vs Nagy Rebeca
  • Meciul 5 Rohnean Daniel-Emanuel Vlad
  • Meciul 6: Meci de centură MMA: Raul Dan - Adrian Brutal
  • Meciul 7: Cercelaru Leo - Oltean Darius
  • Meciul 8: Alex Dorobanțu vs Dan Popa
  • Meciul 9: Gaun Max vs Alimov Damir, meci de centură WKF
  • Meciul 10: Paul Tudose vs Sunny Mustafa
  • Meciul 11: Stoica Rares versus Albu Filip Meci de centură MMA
  • Meciul 12: Maximus Bejenuță vs Răzvan Mandache Meci de centură Cezar

 

