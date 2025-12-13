Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria Alba Iulia contractează servicii de dirigenție șantier pentru asfaltarea străzii Humulești.

Drumul pietruit va fi modernizat prin amenajare și asfaltare. Investiția include canale tehnice îngropate, rețea canlizare și preluare a apelor pluviale și maracaje/indicatoare rutiere.

Strada are o lungime de aproape 300 de metri, cu lățime între 4,6 și 5 metri.

Valoarea estimată a serviciilor de dirigenție șantier este de 5.100 lei fără TVA, cu perioadă de prestare 3 luni și 5 ani garanție.

