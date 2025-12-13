Connect with us

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății

Publicat

acum 49 de secunde

Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș a intrat în etapa finală de construcție. Unitatea ar urma să fie deschisă din primăvara anului viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”La Târgu Mureș, un spital așteptat de mult timp intră în ultima etapă de construcție.

Centrul de Arși se află în etapa finală de construcție și se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament și siguranță pentru pacienții cu arsuri grave.

Structura este finalizată, iar lucrările avansează la compartimentări, instalații și amenajarea spațiilor în care, din primăvara anului viitor, vor fi tratați pacienți cu arsuri severe.

Vorbim despre o investiție majoră, de aproximativ 60 de milioane de euro, finanțatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎții prin Banca Mondialǎ”, a scris ministrul, pe Facebook.

Potrivit acestuia, unitatea va avea  paturi dedicate pacienților critici cu arsuri grave, zone de terapie intermediară și chirurgie reconstructivă, o secție ATI extinsă, săli de operație moderne, dispuse pe două niveluri și heliport, pentru intervenții rapide.

Ministrul mai spune că echipele medicale au beneficiat de cursuri de formare în Franța, prin programul Băncii Mondiale. În prima parte a anului viitor, se vom colabora cu Societatea Europeană de Arși Gravi și experți din Franța pentru trainingul complet al resursei umane.

imagini: Alexandru Rogobete/ Ministerul Sănătății/ Facebook

