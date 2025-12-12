Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a fost numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului.

„De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României. Cu onoare și deplină responsabilitate, am acceptat poziția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului”, a anunțat Mureșan pe pagina de Facebook.

De asemenea, acesta spune că merge la București „pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credință și seriozitate pe toți locuitorii județului și pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităților locale”.

„În această nouă responsabilitate, îmi voi pune toată priceperea și experiența acumulată în ultimii ani, în care am ocupat poziția de consilier județean, subprefect, director de instituție publică sau consilier al primului ministru.

Mulțumesc pentru susținere președintelui PSD, Sorin Grindeanu, colegului meu Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD, dar și tuturor social democraților din Alba.

Mă bucur pentru că voi avea ocazia să lucrez cu profesioniști precum Stefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, dar și cu alți profesioniști din Executiv.

Merg la București pentru Alba și oamenii săi!”, a mai scris președintele PSD Alba.

Cel mai tânăr președinte al unei organizații PSD din țară, Corneliu Mureșan (39 de ani) a fost și subprefect al județului Alba, funcție din care și-a dat demisia pentru a candida la președinția Consiliului Județean Alba.

foto: Corneliu Mureșan/ Facebook

