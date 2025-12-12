Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat, vineri, că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.

''Față de aspectele difuzate public în mass-media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder'', transmite, într-un comunicat, Secția pentru judecători a CSM, potrivit Agerpres.

Și Secția de procurori a CSM a anunțat joi că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder.

Documentarul Recorder

În documentar apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Acuzații

Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de o judecătoare, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea CAB.

”Mă numesc Raluca Moroșanu. Sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult.

Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză - nu am fost nici ofițer acoperit, nici la 'Doi și un sfert', nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat.

Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Și ei vor ști că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinței.

Precizările Ministrului Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare (IJ) trebuie făcute ”fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin”.

”O sesizare binevenită, absolut necesară! Dacă în media se invocă abuzuri sau orice situații care pot constitui abateri disciplinare, atunci verificarea lor este imperativă! Investigațiile IJ trebuie făcute fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin, pe baza probelor și a principiului aflării adevărului.

Acuzațiile din documentar trebuie lămurite și dacă există vinovății să fie constatate prompt, corect și să fie sancționate”, a scris Radu Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA și-a exprimat îngrijorarea, într-o declarație pentru G4Media, cu privire la dezvăluirile din Justiție.

Aceasta susține că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public este o încălcare a Convenției CEDO.

”Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri.

Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare”, a declarat Kovesi.

