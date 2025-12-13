VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii în cadrul Balului Bobocilor 2025. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 13 decembrie, la Centrul Multicultural “Gheorghe Șincai” din Alba Iulia.

Au fost câștigate următoarele premii:

Premiul Icon Y2K UAB 2025: Bianca Gabriela Apostu

Premiul Pop Star Y2K UAB: Nicola-Ariana Vlăiconi

În urma sondajului de pe site-ul Alba24.ro,

Miss și Mister Popularitate au fost desemnați Bianca Gabriela Apostu și Ionuț Aurel Roșa

Tema Balului a fost inspirată din reviste precum The Source sau XXL, anii 2000, cu tentă retro.



Evenimentul a fost organizat de Liga Studenților din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. A inclus probe de prezentare, de talent și proba-surpriză pentru cei șase boboci înscriși în concurs.

After party va fi la Hideout, strada Gemina, nr. 13, de la ora 23.00.

Organizatorii au avut grijă ca fiecare așteptare să fie îndeplinită cu invitatul special al serii, Macanache, care va încinge atmosfera până când se vor rupe benzile casetelor. Iar artiștii albaiulieni Scripptic și Sică se vor asigura că energia din sală va fi la cele mai înalte cote.

Bobocii UAB 2025. Au participat în concurs

Nicola-Ariana Vlăiconi, studentă la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Bianca Gabriela Apostu, studentă la Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia comerțului turismului și serviciilor

Alexandrina-Ioana Boancă, studentă la Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing

Alexandru Andrei Muntean, student la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Sociologie

Gheorghe-Marius Ciocan, student la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

Ionuț Aurel Roșa, student la Facultatea de Științe Economice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune

