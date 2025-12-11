Actualitate
Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Elevii șahiști ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut premii la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
„Șahiștii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, obținând un Premiu II și două Premii III”, au transmis reprezentanții instituției de învățământ.
Cine sunt premianții
Astfel, prin perseverență și gândire strategică, elevii premianți sunt:
- Locul II: elev caporal Bianca Salati-Dragoș
- Locul III: elev sergent Andrei Carare și elev fruntaș Roxana Baum
De asemenea, elevii sunt pregătiți de locotenentul Alexandru Simion.
Foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia/Facebook
