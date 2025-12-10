Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister

Școlile în care învață elevii cu cerințe educaționale speciale, CES, vor fi controlate până în aprilie 2026. Inspectoratele școlare vor verifica dacă sunt respectate condițiile legale. Până în 15 mai 2026, inspectoratele vor întocmi și transmite rapoarte către Ministerul Educației și Cercetării.

Se va verifica dacă, de exemplu, sunt încadrați maximum 3 elevi cu CES într-o clasă, dacă este plan de servicii individualizat și plan individualizat de învățare pentru elevi, se arată într-o adresă oficială a ministerului, citată de Edupedu.ro.

Decizia vine „în urma unor sesizări transmise de către petenți și a unor acțiuni ale Corpului de Control”, potrivit sursei citate.

Controalele sunt derulate în anul școlar 2025-2026, până în luna aprilie. Apoi, până în 15 mai 2026, inspectoratele școlare vor realiza și transmite rapoarte la minister.

Ce se urmărește în controalele la școli cu elevi CES

Inspectoratele școlare vor urmării respectarea următoarelor reguli:

repartizarea elevilor cu CES în clase – existența echilibrului numeric și funcțional în alcătuirea claselor, respectarea principiului integrării și evitarea segregării

Clasele în care sunt înscriși elevi cu cerințe educaționale speciale orientați pentru învățământul de masă se constituie de regulă cu maximum 3 elevi cu CES/clasă. Clasele cu trei elevi cu CES pot funcționa cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege.

aplicarea metodologiei de evaluare și intervenție integrată pentru încadrarea copiilor cu dizabilități, orientarea școlară și profesională a copiilor cu CES Planul de servicii individualizat aprobat de COSP / Planuri individualizate de învățare pentru elevii cu CES orientați școlar și profesional responsabili de caz servicii psihoeducaționale pentru elevii cu CES orientați școlar și profesional monitorizarea și revizuirea planurilor de servicii proceduri privind aprobarea prezenței în unitatea de învățământ și modul de organizare a activității facilitatorilor



Planul de servicii individualizat urmărește integrarea şcolară şi profesională a elevului CES şi valorificarea potenţialului intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, pentru incluziune socială.

Acest plan este elaborat de către responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, cu consultarea SEOSP, a profesioniştilor care au participat la evaluarea complexă, a părinţilor/reprezentantului legal, precum şi a copilului, în funcţie de caz.

Facilitatorul școlar asigură sprijin personal elevilor cu CES pentru a putea participa la orele de curs. Acesta este de obicei asistentul personal al copilului cu grad de handicap grav (părinții sau un alt membru al familiei) sau o persoană angajată special de către părinții elevilor.

