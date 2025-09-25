Eveniment
4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție
În 4 octombrie, pe Câmpia Libertății din Blaj va avea loc Crosul Speranței Blaj 2025. Sunt înscriși deja peste 370 de participanți.
Evenimentul, organizat în scop caritabil, a ajuns la opta ediție. Este dedicat tuturor iubitorilor de mișcare și comunității din Blaj.
Concursul include trei curse pentru adulți (de 3, 10 și 21 km) și cursele copiilor.
Înscrierile se mai pot face doar în această săptămână, până duminică 28 septembrie 2025.
Crosul Speranței 2025. Program
Sâmbătă, 4 octombrie, Câmpia Libertății Blaj
- 07:30 – 09:30: ridicarea kiturilor de concurs
- 09:30 – 09:45: încălzire cu GimmStar Blaj
- 9:50 – 9:55 – ședință tehnică
- 10:00: START pentru cele trei curse ale adulților, de 3 km, 10 km și 21 km
- 13:00 – Festivitatea de premiere
Cursele copiilor – se desfășoară în incinta Câmpiei Libertății
- 07:30 – 12:00: ridicarea kiturilor de concurs
- 13:30 – 13:45: încălzire cu GimmStar Blaj
- 13:50 – 13:55: ședintă tehnică
- 14:00: START în cursele copiilor (startul se face separat, pe categorii de vârstă și sex)
- 15:00: Festivitatea de premiere
