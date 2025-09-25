4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție

În 4 octombrie, pe Câmpia Libertății din Blaj va avea loc Crosul Speranței Blaj 2025. Sunt înscriși deja peste 370 de participanți.

Evenimentul, organizat în scop caritabil, a ajuns la opta ediție. Este dedicat tuturor iubitorilor de mișcare și comunității din Blaj.

Concursul include trei curse pentru adulți (de 3, 10 și 21 km) și cursele copiilor.

Înscrierile se mai pot face doar în această săptămână, până duminică 28 septembrie 2025.

Crosul Speranței 2025. Program

Sâmbătă, 4 octombrie, Câmpia Libertății Blaj

07:30 – 09:30: ridicarea kiturilor de concurs

09:30 – 09:45: încălzire cu GimmStar Blaj

9:50 – 9:55 – ședință tehnică

10:00: START pentru cele trei curse ale adulților, de 3 km, 10 km și 21 km

13:00 – Festivitatea de premiere

Cursele copiilor – se desfășoară în incinta Câmpiei Libertății

07:30 – 12:00: ridicarea kiturilor de concurs

13:30 – 13:45: încălzire cu GimmStar Blaj

13:50 – 13:55: ședintă tehnică

14:00: START în cursele copiilor (startul se face separat, pe categorii de vârstă și sex)

15:00: Festivitatea de premiere

