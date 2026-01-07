VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează

Mai mulți locatari din Alba Iulia, proprietari și chiriași, s-au mobilizat, în seara de Bobotează, și au deszăpezit două străzi. Aceștia s-au reunit, într-un efort comun, pentru a degaja carosabilul și a face mai ușor accesul mașinilor.

Oamenii au coborât din apartamente, cu lopeți și au curățat strada Poligonului și parțial strada Alexandru cel Bun.

Au muncit circa patru ore și jumătate, la acțiune participând și doi copii.

Inițiativa a fost adusă în atenția redacției Alba24 de către președintele Asociației de Proprietari Cetate 21 Alba Iulia, Claudiu Simedru.

„Totul a pornit de la initiativa domnului Alex P. - om, de profesie pompier, angajat la ISU Alba, care a avut ideea de a curăța străzile Poligonului (sens unic), respectiv Alexandru cel Bun (sens unic), astfel încât accesul spre Cresa de Copii Nr. 1, respectiv Grădinița Nr. 12 și Școala Generală Nr. 7 să se desfășoare fără probleme când începe școala”, a transmis acesta.

Au participat la acțiunea de deszăpezire circa 15 proprietari și chiriași din zonă.

Albaiulianul transmite mulțumiri tuturor locatarilor (proprietari sau chiriași) din Asociația de Proprietari Cetate 21 Alba Iulia și Asociatia de Proprietari Cetate 22 Alba Iulia, „celor care au înțeles ce înseamnă implicarea civică și s-au unit, făcând un efort comun, într-o zi de sărbătoare”.

Președintele asociației de proprietari spune că oamenii intenționează să continue acțiunea și miercuri, 7 ianuarie, pentru a curăța și restul tronsonului străzii Alexandru cel Bun, până la strada Ștefan cel Mare.

„Vă scriu cu toată sinceritatea, n-am crezut că atâția oameni de bun simț vor răspunde unui apel facut prin e-bloc sau grupurile de whatsapp. Însă ceea ce s-a întâmplat azi (marți – n.r.), îmi dă enorm de multă speranță cu privire la viitorul nostru. Există umanitate și implicare civică la cote pe care nu le putem imagina. E necesar doar să ne întelegem”, mai transmite albaiulianul.

