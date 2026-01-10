Connect with us

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani

Publicat

acum 8 minute

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care doresc să își continue activitatea ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, deși ar avea posibilitatea să se pensioneze. 

Perioada între care se fac aceste liste este 12 - 23 ianuarie, transmite Mediafax, care citează edupedu.ro.

Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare în anul şcolar 2025-2026 sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2026, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2026.

Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, conform Calendarului, precizează Edupedu.

Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.”

Potrivit metologiei-cadru privind mobilitatea profesorilor pentru anul școlar 2025 – 2026, condițiile legale de pensionare, după limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2026 sunt:

  • pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani şi 7 luni, 33 de ani şi 6 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
  • pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

În ce condiții se poate cere pensionarea în timpul anului școlar

(8) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face, la cerere, și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al DJIP/DMBIP.

Cererea se soluționează în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la secretariatul unității de învățământ, respectiv al DJIP/DMBIP, prin decizie, care se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată, în condițiile legii.

(9) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare”.

