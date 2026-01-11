Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web, după un posibil incident de securitate care nu a fost făcut public de companie.

Informația a fost semnalată de Malwarebytes, producător de soluții antivirus, care susține că hackerii oferă spre vânzare o bază de date consistentă ce conține informații sensibile ale utilizatorilor platformei.

Setul de date include nume de utilizator, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice și alte detalii personale, suficiente pentru a fi folosite în campanii de phishing sau alte tipuri de fraude online, scrie Engadget, citată de Antena 3 CNN.

Potrivit specialiștilor Malwarebytes, datele ar putea proveni dintr-un incident mai vechi, petrecut în 2024, care ar fi implicat API-ul Instagram.

Nu este clar dacă breșa a fost remediată complet sau cât timp informațiile au fost accesibile.

