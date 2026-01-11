Actualitate
Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web, după un posibil incident de securitate care nu a fost făcut public de companie.
Informația a fost semnalată de Malwarebytes, producător de soluții antivirus, care susține că hackerii oferă spre vânzare o bază de date consistentă ce conține informații sensibile ale utilizatorilor platformei.
Setul de date include nume de utilizator, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice și alte detalii personale, suficiente pentru a fi folosite în campanii de phishing sau alte tipuri de fraude online, scrie Engadget, citată de Antena 3 CNN.
Potrivit specialiștilor Malwarebytes, datele ar putea proveni dintr-un incident mai vechi, petrecut în 2024, care ar fi implicat API-ul Instagram.
Nu este clar dacă breșa a fost remediată complet sau cât timp informațiile au fost accesibile.
