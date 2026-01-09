Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"

Nicolae Stanciu și-a cerut scuze public după ce a ratat un penalty care putea aduce victoria lui Genoa pe terenul lui AC Milan.

Fotbalistul albaiulian a fost eroul negativ al finalului de meci de pe San Siro, într-o partidă încheiată la egalitate, 1-1, după o execuție complet ratată în minutul 90+9, scrie Mediafax.

Intrat pe teren în minutul 83, la scorul de 1-0 pentru echipa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri obținută de Genoa în prelungiri.

VEZI ȘI VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan

Penalty obținut la scurt timp după ce Milan egalase prin Leão (90+3).

Șutul mijlocașului român a fost însă lamentabil, mingea trecând mult peste poarta lui Mike Maignan, spre stupefacția jucătorilor și a tribunelor.

Scuze publice după penalty-ul ratat

Vizibil afectat, Stanciu a fost consolat de colegi imediat după fluierul final, iar câteva ore mai târziu și-a asumat public vina pentru rezultatul final.

"Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalti, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze față de coechipierii mei și față de suporterii lui Genoa", a scris românul vineri pe Instagram.

Antrenorul Daniele De Rossi a explicat că Stanciu a fost ales să bată penalty-ul deoarece executanții principali, Malinovskyi și Martin, nu mai erau pe teren.

Genoa a ratat astfel o victorie mare, după ce a condus pe San Siro din minutul 28, prin golul lui Colombo, până aproape de final.

Remiza menține echipa pe locul 17, cu 16 puncte.

Rezultatul însă ajută echipa antrenată de românul Cristi Chivu, Inter distanțându-se la trei puncte în fruntea clasamentului de AC Milan, ocupanta poziției secunde.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News