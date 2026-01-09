Connect with us

Eveniment

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"

Publicat

acum O oră

Nicolae Stanciu și-a cerut scuze public după ce a ratat un penalty care putea aduce victoria lui Genoa pe terenul lui AC Milan.  

Fotbalistul albaiulian a fost eroul negativ al finalului de meci de pe San Siro, într-o partidă încheiată la egalitate, 1-1, după o execuție complet ratată în minutul 90+9, scrie Mediafax.

Intrat pe teren în minutul 83, la scorul de 1-0 pentru echipa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri obținută de Genoa în prelungiri.

VEZI ȘI VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan

Penalty obținut la scurt timp după ce Milan egalase prin Leão (90+3).

Șutul mijlocașului român a fost însă lamentabil, mingea trecând mult peste poarta lui Mike Maignan, spre stupefacția jucătorilor și a tribunelor.

Scuze publice după penalty-ul ratat

Vizibil afectat, Stanciu a fost consolat de colegi imediat după fluierul final, iar câteva ore mai târziu și-a asumat public vina pentru rezultatul final.

"Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalti, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze față de coechipierii mei și față de suporterii lui Genoa", a scris românul vineri pe Instagram.

Antrenorul Daniele De Rossi a explicat că Stanciu a fost ales să bată penalty-ul deoarece executanții principali, Malinovskyi și Martin, nu mai erau pe teren.

Genoa a ratat astfel o victorie mare, după ce a condus pe San Siro din minutul 28, prin golul lui Colombo, până aproape de final.

Remiza menține echipa pe locul 17, cu 16 puncte.

Rezultatul însă ajută echipa antrenată de românul Cristi Chivu, Inter distanțându-se la trei puncte în fruntea clasamentului de AC Milan, ocupanta poziției secunde.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 10 minute

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Evenimentacum 28 de minute

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum O oră

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum 2 zile

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 4 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 20 de ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 10 minute

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Actualitateacum 5 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 28 de minute

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie