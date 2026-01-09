Connect with us

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate

acum O oră

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat, vineri, lista serviciilor din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate,  modul de efectuare/decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor de tip „Monitor”.

Potrivit CNAS, lista serviciilor din pachetul de bază care completează serviciile medicale și conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în Programele Naționale de Sănătate (PNS) este reglementată în Anexa nr. 51 a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru și în rezumat cuprinde:

Pentru toate Programele Naționale (PN) de Sănătate:

  • Prescripţii medicale pentru medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea care se eliberează în regim ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis şi/sau închis, după caz, acordate în cadrul PN respectiv;
  • Servicii medicale spitaliceşti (în regim de spitalizare de zi sau spitalizare continuă, după caz) în cadrul cărora se acordă tratamentul specific PN respectiv;
  • Prescripţie medicală pentru medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea care se eliberează la externare prin farmaciile cu circuit deschis și/sau închis, după caz, acordate în cadrul PN respectiv;
  • Scrisoare medicală sau bilet de externare din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă determinată conform diagnosticului.

Pentru Programul Național de diabet zaharat:

  • Consultații la medicul de familie necesare pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;
  • Consultații la medicul de familie necesare pentru emiterea de către acesta a biletului de trimitere pentru investigaţia HbA1c (hemoglobină glicozilată);
  • Consultații la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, numai în vederea prescrierii medicamentelor şi materialelor sanitare specifice acordate în cadrul PN;
  • Consultații la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice, (precum şi la medicul de specialitate de medicină internă nominalizat de casa de asigurări de sănătate, în situaţia în care există un deficit de medici specialişti în diabet, nutriţie şi boli metabolice sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean), numai pentru recomandarea efectuării HbA1c;
  • Bilete de trimitere pentru efectuarea investigaţiei HbA1c;

Pentru Programul Național de tratament pentru boli rare:

  • Consultații la medicul de familie necesare pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;
  • Consultații la medicul de specialitate alergologie şi imunologie clinică, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastroenterologie, genetică medicală, hematologie, medicină internă, neurologie, nefrologie, oncologie medicală, oftalmologie şi pneumologie, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;

Pentru Programul Național de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

  • Consultații la medicul de familie necesare pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;
  • Consultații la medici din specialităţile clinice, conform competenţelor, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;

Pentru Programul Național de tratament al hemofiliei şi talasemiei:

  • Consultații la medicul de specialitate hematologie, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;

Pentru Programul Național de sănătate a femeii și copilului:

  • Consultații la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie şi medicul de specialitate genetică medicală, pentru persoanele înrolate în Subprogramul de sănătate a femeii, domeniile de intervenţie prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal, respectiv profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;
  • Sfat genetic acordat de medicul de specialitate genetică medicală, pentru persoanele înrolate în Subprogramul de sănătate a femeii, domeniul de intervenţie prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal;

Pentru Programul Național de boli endocrine:

  • Consultații la medicul de specialitate endocrinologie, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;

Pentru Programul Național de tratament al bolilor neurologice:

  • Consultații la medicul de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul PN;

Pentru Programul Național de sănătate mintală:

  • Consultații la medicul de specialitate psihiatrie, psihiatrie pediatrică, anestezie şi terapie intensivă, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul Subprogramului naţional de tratament al bolnavilor cu toxicodependență, precum și de testare a metaboliţilor stupefiantelor.

Pentru a beneficia de consultațiile menționate la medicii de specialitate din ambulatoriu, respectiv de serviciile medicale spitalicești menționate, pacienții neasigurați înscriși în PNS se pot prezenta direct la cabinetul medical, respectiv la spital, fără să fie necesar biletul de trimitere.

Reprezentanții CNAS menționează că pacienții fără venituri înscriși în PN de oncologie și pacienții neasigurați înscriși în PN de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA și în PN de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate, până la vindecarea afecțiunii respective.

Accesul pacienților incluși în PNS la servicii medicale în regim de spitalizare de zi se realizează fără condiționări de ordin financiar (decontare la nivel realizat), astfel:

  • pentru afecțiunea/afecțiunile pentru care sunt înscriși în program/e respectivii pacienți;
  • pentru pacienții diagnosticați cu tuberculoză sau HIV/SIDA,
  • pentru serviciile medicale acordate bolnavilor cu afecțiuni oncologice sau cu suspiciune de afecțiune oncologică.

Investigațiile paraclinice în ambulatoriu pentru monitorizarea afecțiunilor cronice se efectuează astfel:

  • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice (decontare la nivel realizat);
  • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării, o singură dată pe an/pacient, pentru investigații de înaltă performanță (RMN, CT, scintigrafie și angiografie) recomandate prin bilete de trimitere de tip Monitor pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală (decontare la nivel realizat);
  • conform programării, pentru celelalte investigații de monitorizare a pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală (decontare cu încadrare în valoarea de contract).
