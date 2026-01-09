VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în min. 90+9 și, totodată, șansa de a aduce victoria echipei Genoa în meciul cu AC Milan, încheiat la egalitate, 1-1, pe San Siro, joi seara, în etapa a 19-a a primei ligi italiene de fotbal.

Fotbalistul originar din Alba, care nu mai jucase din 3 decembrie (Cupa Italiei) și în Serie A din 29 septembrie, a fost introdus pe teren în min. 83.

El a șutat peste poartă la penalty-ul acordat pentru faultul comis de Davide Bartesaghi la Mikael Egill Ellertson.

Genoa, sub privirile patronului său român Dan Șucu, a deschis scorul pe San Siro, prin Lorenzo Colombo (28), jucător format de AC Milan, scrie Agerpres.

Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a reușit egalarea prin Rafael Leao (90+2), în urma unui corner.

Cu acest pas greșit, AC Milan ratează șansa de a se apropia de rivala Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu având un avans de trei puncte în fruntea clasamentului la jumătatea sezonului.

