VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari

Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, unde duminică va avea loc meciul dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari.

”Suntem focusați, cu toate utilajele, cu firmele care ne ajută să deszăpezim, sper ca astăzi, până după masă, să reușim să realizăm și această lucrare” a precizat primarul Gheorghe Rotar.

El a spus că lucrările de deszăpezire vor continua și în oraș.

”Oricum Blajul este funcțional, din toate punctele de vedere. A fost o săptămână grea, dificilă pentru toată lumea și am scos-o cu bine și lucrurile sunt cât se poate de bine în condițiile meteo pe care le avem” a adăugat primarul.

Meciul Volei Alba Blaj - CSO Voluntari este programat duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 18:00, în Alba Blaj Arena, în cadrul etapei a X-a a DA1F.

