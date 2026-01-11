Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Cele mai mari reporturi, de milioane de euro, sunt la tragerile Loto 6/49 şi Joker.

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de 5,41 milioane de lei (1,06 milioane de euro).

Numerele la LOTO, puse corect la Joker, la categoria I, reportul este de 46,97 milioane de lei (9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 570.900 de lei (peste 112.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul a ajuns la 139.400 de lei (27.400 de euro), în timp ce la aceeaşi categorie a jocului Super Noroc se înregistrează peste 145.200 de lei (28.500 de euro).

Loteria Română anunţă că la tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Turda.

De asemenea, la tragerea Joker, tot la categoria a III-a, au fost consemnate două câştiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare.

