11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry

acum O oră

Ziua Națională a Artei Fotografice în România este marcată anual la data de 11 ianuarie, fiind dedicată recunoașterii rolului esențial pe care fotografia îl are în documentarea istoriei, în exprimarea artistică și în viața cotidiană.

Această zi reprezintă un prilej de omagiere a fotografilor români, profesioniști sau amatori, care contribuie la păstrarea memoriei vizuale a societății.

Vezi și FOTO: Alba Iulia în anii 80, într-o fotografie inedită. Cum arăta zona Casei de Cultură a Sindicatelor

Data de 11 ianuarie a fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry, considerat primul fotograf de război din lume.

Născut la 11 ianuarie 1812, Szathmáry a fost un pionier al fotografiei, cunoscut pentru imaginile realizate în timpul Războiului Crimeii, dar și pentru portretele și peisajele care surprind România secolului al XIX-lea.

Activitatea sa a adus recunoaștere internațională fotografiei românești încă din fazele sale incipiente.

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România

Fotografia este mai mult decât o simplă tehnică; este un limbaj universal care transmite emoții, spune povești și surprinde momente decisive.

De-a lungul timpului, arta fotografică a evoluat de la dagherotipie la fotografia digitală, devenind un instrument indispensabil în presă, cultură, știință și viața socială.

În România, Ziua Națională a Artei Fotografice este marcată prin expoziții, vernisaje, concursuri și evenimente culturale organizate de instituții de cultură, muzee, asociații fotografice și comunități artistice, potrivit Ministerului Culturii.

Aceste manifestări oferă publicului ocazia de a descoperi diversitatea stilurilor fotografice și de a înțelege impactul imaginii asupra modului în care percepem realitatea.

Prin celebrarea acestei zile, este reafirmată importanța fotografiei ca formă de artă și ca document istoric, dar și rolul fotografilor în surprinderea transformărilor sociale, culturale și umane.

Ziua Națională a Artei Fotografice rămâne, astfel, un omagiu adus privirii care vede, înregistrează și dă sens lumii din jur.

Prima fotografie din lume realizată cu un aparat de fotografiat a fost făcută în 1826 de Joseph Nicéphore Niépce.

Intitulată simplu „Vedere de la fereastra din Le Gras”, este considerată cea mai veche fotografie care s-a păstrat până astăzi.

Foto: Vasile Sârb (artist foto Alba Iulia)

