Connect with us

Aiud

VIDEO: Un bărbat din Stremț a bătut trei persoane, la beție. Printre victime este și propriul frate. A fost reținut

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Stremț a bătut trei persoane, la beție. Reprezentanții IPJ Alba au transmis că la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Stremț. 

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

YouTube video

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla pe raza comunei Stremț, împreună cu un bărbat de 52 de ani, cu o femeie de 22 de ani și cu fratele său, în vârstă de 29 de ani, i-ar fi agresat fizic pe aceștia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Bărbatul de 39 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Video: IPJ Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 26 de minute

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Aiudacum O oră

VIDEO: Un bărbat din Stremț a bătut trei persoane, la beție. Printre victime este și propriul frate. A fost reținut
Economieacum O oră

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Administrațieacum 2 zile

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Economieacum 18 ore

Proiectele de investiții prioritare în 2026, cu valoare de peste 100 milioane lei. Lista anunțată de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 2 ore

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker
Evenimentacum 4 ore

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 26 de minute

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 2 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Educațieacum 2 zile

Noile programele școlare pentru liceu au fost publicate în Monitorul Oficial. Când vor intra în vigoare
Mai mult din Educatie