VIDEO: Un bărbat din Stremț a bătut trei persoane, la beție. Printre victime este și propriul frate. A fost reținut

Un bărbat din Stremț a bătut trei persoane, la beție. Reprezentanții IPJ Alba au transmis că la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Stremț.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla pe raza comunei Stremț, împreună cu un bărbat de 52 de ani, cu o femeie de 22 de ani și cu fratele său, în vârstă de 29 de ani, i-ar fi agresat fizic pe aceștia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Bărbatul de 39 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Video: IPJ Alba

