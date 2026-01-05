Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia. Subiectul a încins atmosfera între liberalii din cele trei județe, potrivit surselor Alba24.

Inițial, în proiectul de reorganizare, sediul regiunii era la Hunedoara, însă deputatul liberal de Alba, Florin Roman, a insistat ca sediul să fie la Alba Iulia și ar fi reușit să schimbe decizia la Ministerul Mediului.

Astfel, în proiectul de reorganizare aflat în circuit de avizare, sediul noii regiuni silvice apare la Alba Iulia.

Acesta a argumentat că Direcția Silvică Alba a înregistrat profit în ultimii 5 ani, în condițiile în care are în administrare o suprafață de pădure mai mică decât celelalte județe.

De precizat că județul Alba are aproximativ 206.000 de hectare de pădure, față de Hunedoara cu peste 318.000 de hectare. Clujul are aproximativ 250.000 de hectare de pădure.

Celelalte direcții silvice, care administrează suprafețe de pădure mai mari decât cea din Alba, au înregistrat pierderi, cu excepția anului în care a început scandalul primelor de pensionare pentru șefii de la Romsilva.

Se pare că modificarea din proiectul de reorganizare a generat un conflict între Florin Roman și liberalii din Cluj (cel mai nemulțumit fiind Daniel Buda, șeful organizației județene a PNL) și din Hunedoara.

Mai multe instituții regionale au sediul la Alba Iulia: Curtea de Apel Alba Iulia, ADR Centru (care acoperă județele Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita și Covasna), AFIR și OIR POSDRU.

