Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei

Primăria Alba Iulia anunță locuitorii că taxele și impozitele pentru anul 2026 se vor putea plăti începând cu data de 12 ianuarie (luni).

Administrația locală recomandă cetățenilor, pentru a evita aglomerația la ghișee, să utilizeze serviciile alternative de plată.

Primăria reamintește că și în acest an se acordă bonificație de 10% pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice, dacă taxele și impozitele sunt plătite până în 31 martie 2026.

Servicii alternative de plată

platforma www.ghiseul.ro

platforma de plată a primăriei: https://portal.apulum.ro/cmsSE/

aplicația SelfPay Now (aplicația poate fi descărcată din GooglePlay și AppStore)

https://play.google.com/store/apps/details...

https://apps.apple.com/ro/app/selfpay-now/id1573113657

plata la Biroul Unic din Carolina Mall (plata cu card bancar)

Cum se fac plăți

Plăți cu numerar sau card se pot face

la una dintre stațiile de plată SelfPay, amplasate în supermarketurile și magazinele din oraș. Două stații sunt amplasate la sediul Direcției de Venituri (strada Ardealului Nr. 1) și la sediul Primăriei Alba Iulia (Calea Moților Nr. 5A), la care sunt acceptate și plăți cu cardul bancar.

la una dintre casieriile de la Direcția Venituri (strada Ardealului Nr. 1 – persoane fizice și strada Bucovinei Nr.3 - persoane juridice).

Alte modalități de plată

prin mandat poştal

prin transfer bancar, la orice bancă - conturile IBAN se găsesc pe portalul www.apulum.ro la secțiunea „Servicii Publice”-„Taxe și Impozite”

Informații suplimentare la telefon 0258.818.338.

