Administrație

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei

Publicat

acum 47 de secunde

Primăria Alba Iulia anunță locuitorii că taxele și impozitele pentru anul 2026 se vor putea plăti începând cu data de 12 ianuarie (luni).

Administrația locală recomandă cetățenilor, pentru a evita aglomerația la ghișee, să utilizeze serviciile alternative de plată.

Primăria reamintește că și în acest an se acordă bonificație de 10% pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice, dacă taxele și impozitele sunt plătite până în 31 martie 2026.

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026. Cât vor plăti locuitorii

Servicii alternative de plată

  • platforma www.ghiseul.ro
  • platforma de plată a primăriei: https://portal.apulum.ro/cmsSE/
  • aplicația SelfPay Now (aplicația poate fi descărcată din GooglePlay și AppStore)
  • https://play.google.com/store/apps/details...
  • https://apps.apple.com/ro/app/selfpay-now/id1573113657
  • plata la Biroul Unic din Carolina Mall (plata cu card bancar)

Cum se fac plăți

Plăți cu numerar sau card se pot face

  • la una dintre stațiile de plată SelfPay, amplasate în supermarketurile și magazinele din oraș. Două stații sunt amplasate la sediul Direcției de Venituri (strada Ardealului Nr. 1) și la sediul Primăriei Alba Iulia (Calea Moților Nr. 5A), la care sunt acceptate și plăți cu cardul bancar.
  • la una dintre casieriile de la Direcția Venituri (strada Ardealului Nr. 1 – persoane fizice și strada Bucovinei Nr.3 - persoane juridice).

Alte modalități de plată

  • prin mandat poştal
  • prin transfer bancar, la orice bancă - conturile IBAN se găsesc pe portalul www.apulum.ro la secțiunea „Servicii Publice”-„Taxe și Impozite”

Informații suplimentare la telefon 0258.818.338.

Administrație

Administrație

Administrație

Eveniment

Eveniment

Eveniment

Administrație

Administrație

Administrație

Actualitate

Eveniment

Eveniment

Eveniment

Eveniment

Actualitate

Actualitate

Eveniment

Actualitate

Eveniment

Eveniment

Actualitate

Actualitate

