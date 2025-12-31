Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prdenți, nu mai trebuie să creștem taxe

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va încheia acest an cu un deficit mai mic decât ținta propusă, de 8,4% din PIB.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe și impozite”, a precizat premierul Bolojan.

Bolojan a spus că anul viitor vor exista modificări legate de reforma administrației locale și centrale, reducerea cheltuielilor parlamentarilor, precum și reducerea subvențiilor partidelor.

„Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit, 2026 ar trebui să fie un an mai bun pentru toți cetățenii”, a spus Ilie Bolojan.

