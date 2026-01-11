ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Aplicația va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, citirea rezultatelor analizelor de sânge și oferirea de sfaturi de sănătate adaptate utilizatorului.

Platforma condusă de Sam Altman a subliniat faptul că sănătatea este unul dintre cele mai populare subiecte pe care utilizatorii le discută cu asistentul lor de inteligență artificială.

Peste 230 de milioane de persoane la nivel global fac în fiecare săptămână solicitări legate de bunăstare și îngrijire personală pentru a înțelege mai bine ce li se întâmplă, scrie El Economista, citat de Mediafax.

Compania a explicat într-o postare pe blog că ChatGPT Sănătate combină controalele de confidențialitate, siguranță și gestionare a datelor din aplicație cu protecții suplimentare concepute special pentru domeniul sănătății.

Acestea includ criptarea și izolarea aplicate conversațiilor private.

Astfel, utilizatorii își pot împărtăși istoricul medical cu chatbotul și îl pot conecta la aplicații de bunăstare din smartphone, precum Apple Health, Function sau MyFitnessPal.

În urma acestui proces, chatbotul primește informațiile privind sănătatea colectate de aceste aplicații și își bazează răspunsurile pe datele personalizate ale utilizatorului și pe informațiile obținute.

Compania a precizat că ChatGPT Sănătate nu intenționează să înlocuiască profesioniștii din sistemul medical. A fost realizat după doi ani de muncă și teste.

ChatGPT Sănătate a fost proiectat pentru a sprijini, nu pentru a substitui actul medical. Nu este utilizat pentru diagnostic sau tratament.

În schimb, este gândit să ajute la clarificarea întrebărilor de zi cu zi și la identificarea unor modele în timp, a explicat OpenAI.

Pe de altă parte, există îngrijorări cu privire la colectarea datelor medicale ale celor care solicită ajutorul aplicației.

În plus, există speculații și cu privire la scopul în care sunt utilizate metadatele medicale adunate în acest fel.

