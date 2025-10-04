Connect with us

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. Care este tema din 2025

Publicat

acum 39 de secunde

Ziua Internațională a Animalelor este marcată anual la data de 4 octombrie, iar scopul este de a promova drepturile şi bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu stăpân sau fără, sălbatice sau domestice.

În 2025, tema Zilei Internaționale a Animalelor este „Save Animals, Save the Planet!”.

Tema din acest an subliniază legătura strânsă dintre bunăstarea animalelor și sănătatea planetei.

Potrivit worldanimalday.org.uk, de la pierderea biodiversității și distrugerea habitatelor, până la agricultura industrială și poluare, modul în care oamenii tratează animalele are un impact direct asupra mediului și invers.

Iniţiativa de a înfiinţa Ziua internaţională a animalelor i-a aparţinut scriitorului şi publicistului german Heinrich Zimmermann, un apărător înfocat al drepturilor animalelor, editor al revistei „Mensh und Hund” („Om şi câine”).

Prima ediţie a Zilei internaţionale a animalelor a constat în organizarea de expoziţii şi discursuri găzduite de Palatul Sportului din Berlin, la 24 martie 1925, potrivit sursei menționate.

Evenimentul, care a strâns peste 5.000 de participanţi, fusese programat la 4 octombrie, însă organizatorii nu au găsit disponibil pentru acea dată un loc suficient de încăpător.

Situaţia a continuat până în 1929, când, în premieră, ziua dedicată animalelor a fost marcată la 4 octombrie. În scurt timp, ideea lui Zimmermann a început să aibă ecouri şi în afara graniţelor Germaniei, în special în Austria, Elveţia şi Cehoslovacia, scrie Agerpres.

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. Oficial din 1931

Totuşi, 4 octombrie a devenit în mod oficial zi mondială dedicată animalelor abia în luna mai 1931, atunci când iniţiativa publicistului german a fost adoptată cu prilejul Congresului internaţional pentru protecţia animalelor, desfăşurat la Florenţa.

Data de 4 octombrie reprezintă şi sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, fondator al ordinului Franciscan şi protectorul ceresc al mediului şi al animalelor, conform http://www.ercis.ro/.

Potrivit legendei, sfântul avea puterea de a învăţa şi dojeni animalele, reuşind chiar să îmblânzească un lup doar cu vorba bună, notează sursa citată.

În 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 205, modificată prin Legea nr. 9/2008 şi prin Legea nr. 171/2017, act legislativ care reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.

La alineatul (2) al articolului 17, se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare

