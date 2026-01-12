Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) și-a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat în justiție. Asta reise dintr-o analiză a tezei de doctorat realizată de jurnalista Emilia Șercan, în publicația PressOne.

Mai exact, potrivit jurnalistei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul ”Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Emilia Șercan care de-a lungul timpului a scos la suprafață un lung șir de doctorate plagiate ale politicienilor români a aratat în articolul publicat luni, 12 ianuarie, că cea mai mare parte a conținutului plagiat al doctoratului lui Marinescu provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive.

Mai pe scurt este vorba despre copiatul cuvânt cu cuvânt al unui text, fără ca acesta să fie marcat cu ghilimele, semnele care demarchează un text preluat, și fără a fi atribuit autorului original.

Contactat de Emilia Șercan, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a negat că lucrarea sa a încălcat standardele de realizare a unei lucrări științifice: “Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”, a declarat acesta citat de jurnalista PressOne.

Citește întreaga investigație referitoare la teza de doctorat, plagiată, a ministrului Justiției, Radu Marinescu, pe PressOne.ro.

