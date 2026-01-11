Connect with us

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026

Publicat

acum 8 secunde

Consiliul Județean Alba va dezvolta o serie de investiții în infrastructură în acest an, arată datele transmise de instituție, la solicitarea Alba24.

Potrivit vicepreședintelui Marius Hațegan, pe lista de priorități se află trei poduri și două drumuri importante.

Podul de la Colibi, din comuna Ohaba, este este în faza de licitatie pentru execuția lucrărilor.

De asemenea, pentru podul de la intrare în comuna Gârbova de Sebeș a fost semnat contractul de proiectare.

În ceea ce privește podul de la Teleac de peste Mureș, a fost finalizată proiectarea și a fost obținută autorizația de construire.

”În funcție de bugetul pe care-l vom avea în acest an, încercăm să le începem pe toate.

Totodată, vom finaliza în acest an, cu siguranță, DJ 705 Zlatna-Almasu mare.

Sper ca drumul acesta să fie finalizat în primăvară. Un alt drum care fi gata este cel de la Avram Iancu-limita cu județul Hunedoara (Vidrișoara)” a precizat Marius Hațegan.

